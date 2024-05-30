مسؤول إيراني: إسرائيل بعثت برسائل لطهران وعرضت تنازلات في غزة

قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده إن إسرائيل بعثت برسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها "ستقدم تنازلات" في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على قنصليتها في سوريا.

وأطلقت إيران طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الماضي في أول هجوم مباشر لها على الأراضي الإسرائيلية، ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت قنصلية إيران في دمشق، أدت إلى مقتل 7 ضباط من الحرس الثوري الإيراني، بينهم القيادي البارز محمد رضا زاهدي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن زاده قوله إن "إسرائيل أرسلت رسائل عبر وزير الخارجية المصري مفادها أنها ستقدم تنازلات في الحرب في غزة لتجنب الانتقام الإيراني".

وأطلقت إيران على هجومها الذي استهدف إسرائيل تسمية "الوعد الصادق"، واستخدمت فيه 350 صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة.

وأعلنت إسرائيل أنها صدت 99% من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية عبر خط دفاع جوي وصاروخي مشترك غير مسبوق شاركت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، في حين أكد التلفزيون الإيراني إصابة نصف هذه الصواريخ والمسيّرات الأهداف التي أطلقت لأجلها.

وعقب نحو شهر من ذلك الهجوم، قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان، في محاولة لتجنب التصعيد بالمنطقة.