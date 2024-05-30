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"هدايا إخلاص".. بالونات قمامة من كوريا الشمالية تغضب جارتها الجنوبية

A balloon believed to have been sent by North Korea, carrying various objects including what appeared to be trash and excrement, is seen over a rice field at Cheorwon, South Korea, May 29, 2024. Yonhap via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
كوريا الشمالية وصفت بالونات القمامة بأنها "هدايا مخلصة" لسول (رويترز)
30/5/2024

أرسلت كوريا الشمالية أمس الأربعاء مئات البالونات المحملة بالقمامة وفضلات الحيوانات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية، مما أثار رد فعل غاضب من سول.

وأظهرت صور نشرها الجيش الكوري الجنوبي بالونات معلقة فيها أكياس بلاستيك، وأظهرت صور أخرى نفايات متناثرة حول البالونات بعد سقوطها، مع كلمة "فضلات" على كيس في إحدى الصور.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه اكتشف بحلول عصر الأربعاء أكثر من 260 بالونا وهبط معظمها على الأرض محملة بفضلات حيوانات وقمامة، واصفا العمل بأنه "حقير وخطير".

وقالت كوريا الشمالية إن البالونات كانت ردا على حملة دعائية مستمرة يقوم بها معارضون من كوريا الشمالية ونشطاء في كوريا الجنوبية دأبوا على إرسال بالونات عبر الحدود محملة بمنشورات مناهضة لبيونغ يانغ ومعها طعام وأدوية ومال ووحدات ذاكرة إلكترونية فيها مقاطع موسيقية مصورة لنجوم موسيقى البوب الكوريين وأعمال درامية.

epa11376774 A handout photo made available by the South Korean Joint Chiefs of Staff shows garbage previously carried by balloons, presumably sent by North Korea, found in Seoul, South Korea, 29 May 2024. Some 90 such balloons have been discovered so far, according to military and police sources, adding that they contained trash and other waste. EPA-EFE/ROK JCS / HANDOUT SOUTH KOREA OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
الجيش الكوري الجنوبي اكتشف أكثر من 260 بالونا محملا بالقمامة (وكالة الأنباء الأوروبية)

بدورها، أصدرت كيم يو يونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون -وهي مسؤولة ذات نفوذ كبير في الحزب الحاكم- بيانا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية انتقدت فيه سول ووصفتها بأنها "مشينة ووقحة" لانتقادها البالونات، في حين أنها تدافع عن حرية مواطنيها في التعبير.

وقالت إن البالونات التي أرسلتها كوريا الشمالية كانت "هدية إخلاص" للكوريين الجنوبيين الذين يبكون من أجل حرية التعبير"، وتعهدت بإرسال عشرات أمثال العدد الذي قالت إن كوريا الجنوبية أرسلته إلى أراضيها.

وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي في سول إن الشمال قد يرغب في اختبار رد فعل الجنوب لكنه تعهد بالرد بهدوء.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا منذ إعلان الزعيم كيم جونغ أون التزامه بتعزيز القوة النووية لبلاده واستئناف التجارب الصاروخية الباليستية المتطورة العابرة للقارات.

المصدر : رويترز