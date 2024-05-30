"كل العيون على رفح".. صورة تشارك أكثر من 44 مليون مرة بوسائل التواصل

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أنشِئت بالذكاء الاصطناعي تحمل عبارة "كل العيون على رفح" أكثر من 44 مليون مرة على تطبيق إنستغرام منذ يوم الاثنين الماضي بعد أن نفذ جيش الاحتلال مجزرة الخيام في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وتعكس الصورة صفوفا مزدحمة وممتدة من الخيام في منطقة صحراوية، في إشارة إلى مئات آلاف الفلسطينيين الذين دفعهم الجيش الإسرائيلي للنزوح بعد تدمير منازلهم بكافة أنحاء القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع في منصات التواصل الأخرى مثل إكس وفيسبوك، فيما نالَ الهاشتاغ (الوسم) الذي يحمل الجملة ذاتها في الصورة أكثر من مليون زيارة، وفق مراقبين عبر الإنترنت.

وفي منصة إكس، حظي الهجوم الإسرائيلي على رفح خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بأكثر من 27 مليون منشور تعبر عن الغضب من استمرار الهجوم على المدينة التي اضطر أكثر من مليون نازح للنزوح منها مرة أخرى مع شن الاحتلال هجومه في السابع من مايو/أيار الجاري.

ويقول محللون إن انتشار الصورة والمحتوى المؤيد لفلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي يعكس تراجع الدعم الدولي لإسرائيل وزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية لا سيما بين أوساط الشباب.