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بالفيديو.. الشرطة الألمانية تقمع بعنف مظاهرة مؤيدة لفلسطين

الشرطة الألمانية تقوم بقمع عنيف للمتظاهرين السلميين المؤيدين لفلسطين في برلين
الشرطة الألمانية أثناء قمع مظاهرة سلمية مؤيدة لفلسطين (مواقع التواصل)
30/5/2024

يُظهر مقطع فيديو الشرطة الألمانية وهي تقمع المتظاهرين السلميين المؤيدين لفلسطين قمعا عنيفا في العاصمة برلين.

وتتخذ حكومة ألمانيا مواقف مؤيدة لإسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت برلين في وقت سابق عزمها مواصلة تصدير السلاح لإسرائيل، رغم أنها قتلت في غزة أزيد من 36 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وفي المقابل، تشهد الجامعات والشوارع الألمانية حراكا شعبيا وطلابيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر : الجزيرة