بالفيديو.. الشرطة الألمانية تقمع بعنف مظاهرة مؤيدة لفلسطين

يُظهر مقطع فيديو الشرطة الألمانية وهي تقمع المتظاهرين السلميين المؤيدين لفلسطين قمعا عنيفا في العاصمة برلين.

وتتخذ حكومة ألمانيا مواقف مؤيدة لإسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Video shows German police violently cracking down on peaceful pro-Palestine protesters in Berlin to disperse the crowd pic.twitter.com/DedaFwHwxX

