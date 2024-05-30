بالفيديو.. الشرطة الألمانية تقمع بعنف مظاهرة مؤيدة لفلسطين

يُظهر مقطع فيديو الشرطة الألمانية وهي تقمع المتظاهرين السلميين المؤيدين لفلسطين قمعا عنيفا في العاصمة برلين.

وتتخذ حكومة ألمانيا مواقف مؤيدة لإسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Video shows German police violently cracking down on peaceful pro-Palestine protesters in Berlin to disperse the crowd pic.twitter.com/DedaFwHwxX — Palestine Highlights (@PalHighlight) May 30, 2024

وأكدت برلين في وقت سابق عزمها مواصلة تصدير السلاح لإسرائيل، رغم أنها قتلت في غزة أزيد من 36 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وفي المقابل، تشهد الجامعات والشوارع الألمانية حراكا شعبيا وطلابيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.