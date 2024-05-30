المكسيكيون ينتفضون لغزة ويضرمون النار بمحيط سفارة إسرائيل

تنديدًا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وحرق مخيمات النازحين في رفح، قام متظاهرون في المكسيك بإضرام النار في محيط السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي.

وفي التفاصيل، أظهرت مشاهد فيديو متداولة إضرام المتظاهرين المكسيكيين النار في محيط السفارة الإسرائيلية والحواجز الأمنية، فيما وقعت اشتباكات عنيفة مع الشرطة التي حاولت منعهم، باستخدام الغاز المسيل للدموع.

حاولوا إحراق السفارة.. مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي تنديدا بالحرب المستمرة في قطاع #غزة pic.twitter.com/S4DO60CMRM — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 29, 2024

انتشرت الفيديوهات المتداولة من أمام سفارة إسرائيل بالعاصمة المكسيكية بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما قام به المحتجون الغاضبون على ما يحدث لسكان قطاع غزة، ووجد مستخدمو منصات التواصل أن ما يحدث من مظاهرات واحتجاجات لنصرة غزة نتيجة لطوفان الأقصى الذي غير العالم، حسب قولهم.

🚨 يحدث الآن: لا، ليست دولة عربية، هي المكسيك يا سادة ! المتظاهرون المكسيكيون يحاولون حرق سفارة الكيان الصهيوني 🇮🇱 إحتجاجا على الإبادة التي تحدث في غزة منذ 8 أشهر.#طوفان_الأقصى يغير وجه العالم

#غزة_تنتصر pic.twitter.com/55yRBjT7wz — Dr. DIB Athmane 🇩🇿 (@dib_athmane) May 29, 2024

"المكسيك تنتفض لغزة"؛ هكذا علق مستخدمو فيسبوك على مشاهد الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية بمكسيكو سيتي وإشعال النار في محيطها.

بينما وصف مغردون ما قام به المحتجون المكسيكيون "بردة فعل قوية" انتقاما لأهالي غزة وتحت شعار "الحرق بالحرق".

شباب المكسيك سنوا سنة حسنة، ورفعوا شعار:

"الحرق بالحرق" حيث أشعلوا النار في سفارة #الصهاينة عندهم، ردا على حرق الخيام وقتل المدنيين في #رفح . pic.twitter.com/St6RgVYsME — د. محمد الصغير (@drassagheer) May 29, 2024

أحرار المكسيك يحرقون سفارة الكيان قي مكسيكو ردا على حرق الفلسطينين داخل الخيام في رفح….. pic.twitter.com/WHsVIEtNXC — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 29, 2024

في نفس السياق، أفادت وسائل الإعلام المحلية المكسيكية بإصابة 6 من رجال الشرطة خلال الاحتجاج، معظمهم تعرض لحروق في أجزاء مختلفة من الجسم، وتم تقديم إسعافات أولية لهم في المكان.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Manifestantes realizan destrozos al exterior de la Embajada de Israel en #CdMx; los involucrados muestran su apoyo a Palestina. PARTE 2 📺 #TelediarioNocturno con @Carloszup y @paobarquet pic.twitter.com/gGKp2T6SpU — @telediario (@telediario) May 29, 2024

وقد أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 لمنع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 36 ألف شهيد و81 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.