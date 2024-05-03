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37 قتيلا وعشرات المفقودين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

BRAZIL-ENVIRONMENT-WEATHER-FLOOD Firefighters rescue a man and his dog from a flooded area at the city center of Sao Sebastiao do Cai, Rio Grande do Sul state, Brazil on May 2, 2024. The death toll from a severe storm in Rio Grande do Sul, in southern Brazil, rose to 13, amid the "worst disaster" in the history of the state where President Luiz Inacio Lula da Silva traveled on Thursday. (Photo by Anselmo Cunha / AFP) DATE 02/05/2024 SIZE x Country BRA SOURCE AFP/ANSELMO CUNHA
الفيضانات غمرت الشوارع وأدت لمقتل عشرات السكان في مدن عدة (الفرنسية)
3/5/2024-|آخر تحديث: 3/5/202411:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت السلطات البرازيلية إن 37 شخصا على الأقل قضوا في جنوب البلاد، جراء أمطار غزيرة هطلت في ولاية ريو غراندي دو سول، ورجحت أن يشهد عدد القتلى ارتفاعا، حيث لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكر الدفاع المدني في الولاية المنكوبة أن أكثر من 70 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وإن السيول والأمطار الغزيرة أدت لنزوح نحو 23 ألف شخص من سكان الولاية المتاخمة لدولة الأرجنتين، التي تضرر تقريبا نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

وغمرت المياه العديد من شوارع مدن الولاية، ودمرت الفيضانات طرقا وجسورا في مدن كثيرة، كما تسببت في وقوع انهيارات أرضية.

وأدت الأمطار الغزيرة لانهيار جزء من سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية، وقالت السلطات في الولاية إن سدا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضا لخطر الانهيار، وأمرت السكان الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم.

Flooding due to heavy rains in the city of Encantado View of a flooded area next to the Taquari River during heavy rains in Encantado, Rio Grande do Sul state, Brazil, May 2, 2024. REUTERS/Diego Vara DATE 02/05/2024 SIZE 3500 x 2272 Country Brazil SOURCE REUTERS/Diego Vara
السلطات تتوقع ارتفاع أعداد القتلى حيث لم تستطع الوصول لبعض المناطق المنكوبة (رويترز)

وقال حاكم الولاية المنكوبة في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، إن ما حدث قد يكون أخطر كارثة تتعرض لها ولايته.

ورجح أن يشهد عدد القتلى ارتفاعا خلال الساعات والأيام المقبلة، حيث إن السلطات المحلية لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة جراء الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة رويترز أن رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زار الولاية أمس الخميس للوقوف على الأماكن المتضررة، ومناقشة جهود الإنقاذ مع المسؤولين المحليين هناك.

المصدر : رويترز