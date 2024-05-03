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وفاة نجل البرهان بعد أسابيع من إصابته بحادث سير في تركيا

تعرض ابن الرئيس السوداني عبد الرحمن البرهان، لإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية
الدراجة النارية التي كان يمتطيها ابن البرهان عند وقوع حادث السير في أنقرة (مواقع التواصل)
3/5/2024

ذكرت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أصيب في حادث سير خطير بتركيا الشهر الماضي توفي اليوم بأحد مستشفيات أنقرة بعد عدة أسابيع قضاها في العناية المركزة.

وكان موقع روسيا اليوم قد نقل في مارس/آذار الماضي عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد عبد الفتاح البرهان نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات وأدخل إلى وحدة العناية المركزة، ووصفوا وضعه الصحي بـ"الخطير".

وبحسب مصادر إعلامية تركية فقد تولت الشرطة التركية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة وتحميل المسؤوليات المناسبة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي