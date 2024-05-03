وفاة نجل البرهان بعد أسابيع من إصابته بحادث سير في تركيا

ذكرت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أصيب في حادث سير خطير بتركيا الشهر الماضي توفي اليوم بأحد مستشفيات أنقرة بعد عدة أسابيع قضاها في العناية المركزة.

وكان موقع روسيا اليوم قد نقل في مارس/آذار الماضي عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد عبد الفتاح البرهان نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات وأدخل إلى وحدة العناية المركزة، ووصفوا وضعه الصحي بـ"الخطير".

أصيب محمد فتح البرهان الرحمن، نجل رئيس السودان، بجروح خطيرة عندما اصطدمت دراجته النارية بالمركبة التي أمامه عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة. وعلم أن الرحمن الذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ما زال في حالة صحية خطيرة. https://t.co/cJtPh2OVMZ — Wasil Ali – واصل علي (@wasilalitaha) March 7, 2024

وبحسب مصادر إعلامية تركية فقد تولت الشرطة التركية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة وتحميل المسؤوليات المناسبة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.