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وفاة مراقب الإخوان المسلمين السابق بسوريا عصام العطار

الشيخ عصام العطار
الشيخ عصام العطار (الجزيرة-أرشيف)
3/5/2024

أعلن فجر اليوم الجمعة عن وفاة عصام العطار الداعية والمفكر الإسلامي والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، عن عمر ناهز 97 عاماً، في مدينة آخن الألمانية.

ونشرت صفحة العطار على فيسبوك بيان نعي من عائلته ورسالة منه، في حين تفاعل علماء وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان وفاته.

ونقلت مواقع وسائل إعلام سورية عن جماعة "الإخوان" في سوريا نعيها العطار، في حين قال بيان نشره عامر البو سلامة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سوريا -عبر حسابه على منصة إكس- إن العطار "قامة إسلامية كبيرة، وقائد قوي دؤوب، قاد الجماعة في ظروف صعبة كانت تعيشها البلاد".

كما أوضح حساب الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب -على منصة إكس- أن العطار توفي بمدينة آخن، ووصفه بـ "أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية، بعد مرض طويل وهجرة واغتراب لأكثر من 60عاماً".

وولد العطار بمدينة دمشق عام 1927، وزوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي التي اغتالتها المخابرات السورية في ألمانيا عام 1981، وعرف بمواقفه الداعمة للثورة السورية والتمسك بها، وفق مواقع إلكترونية سورية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي