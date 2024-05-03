وفاة مراقب الإخوان المسلمين السابق بسوريا عصام العطار

أعلن فجر اليوم الجمعة عن وفاة عصام العطار الداعية والمفكر الإسلامي والمراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، عن عمر ناهز 97 عاماً، في مدينة آخن الألمانية.

ونشرت صفحة العطار على فيسبوك بيان نعي من عائلته ورسالة منه، في حين تفاعل علماء وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان وفاته.

ونقلت مواقع وسائل إعلام سورية عن جماعة "الإخوان" في سوريا نعيها العطار، في حين قال بيان نشره عامر البو سلامة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سوريا -عبر حسابه على منصة إكس- إن العطار "قامة إسلامية كبيرة، وقائد قوي دؤوب، قاد الجماعة في ظروف صعبة كانت تعيشها البلاد".

ننعى للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعب السوري خاصة العلم العالم العامل الأستاذ عصام العطار رحمه المولى تعالى.

الأستاذ عصام العطار، قامة إسلامية كبيرة، وقائد قوي دؤوب، فهو المراقب العام الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، الذي قاد الجماعة في ظروف صعبة، كانت تعيشها البلاد،… — د. عامر البو سلامة (@MBSyriaCG) May 3, 2024

كما أوضح حساب الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب -على منصة إكس- أن العطار توفي بمدينة آخن، ووصفه بـ "أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية، بعد مرض طويل وهجرة واغتراب لأكثر من 60عاماً".

انتقل إلى دار الحق بمدينة آخن في ألمانية : الأستاذ المربي عصام رضا العطار (1927-2024).

أحد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية بعد مرض طويل وهجرة واغتراب لأكثر من ستين عاماً .. استشهدت زوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي اغتيالاً من قبل النظام السوري (آذار 1981). وفشلت عدة… pic.twitter.com/u8UZEuCWff — أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) May 3, 2024

وولد العطار بمدينة دمشق عام 1927، وزوجته بنان ابنة الشيخ علي الطنطاوي التي اغتالتها المخابرات السورية في ألمانيا عام 1981، وعرف بمواقفه الداعمة للثورة السورية والتمسك بها، وفق مواقع إلكترونية سورية.