واشنطن تغير مكان تجميع رصيف غزة العائم بسبب "سوء الأحوال الجوية"

أعلن الجيش الأميركي اليوم الجمعة أن قواته نقلت موقع بناء الرصيف العائم لإيصال المساعدات إلى غزة من منطقة في عرض البحر إلى ميناء أسدود الإسرائيلي "بسبب الأمواج العالية والرياح القوية".

وقال الجيش الأميركي -في بيان- إن القيادة المركزية الأميركية أوقفت مؤقتا التجميع البحري للرصيف العائم في جوار غزة لاعتبارات الحالة البحرية".

وأضاف أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييد جزء منه".

وتابع: "تم نقل الرصيف الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود حيث سيستمر التجميع، وسيتم الانتهاء منه قبل وضع الرصيف في موقعه المقصود عندما تهدأ حالة البحر".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 25 أبريل/نيسان الجاري عن بدء بناء الرصيف الذي سيكلف 320 مليون دولار على الأقل، وقالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن أكثر من 50% منه قد اكتمل.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/آذار الماضي، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر.

ولا يزال الوضع الإنساني في غزة سيئا في ظل الدمار بعد أكثر من 6 أشهر من العمليات الإسرائيلية، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ210 على التوالي حربها المدمرة على غزة، وهو ما تسبب في استشهاد أكثر من 34 ألفا و600 شخص، معظمهم نساء وأطفال، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.