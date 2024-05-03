عاجل | بيان مكتب المدعي العام للجنائية الدولية: هناك اهتمام بتحقيقاتنا ونتفهم أي مخاوف رسمية وغير رسمية
3/5/2024-|آخر تحديث: 3/5/202402:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | بيان مكتب المدعي العام للجنائية الدولية: هناك اهتمام بتحقيقاتنا ونتفهم أي مخاوف رسمية وغير رسمية
مكتب المدعي العام للجنائية: يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها
مكتب المدعي العام للجنائية: ندعو لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة