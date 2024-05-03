عاجل | بيان مكتب المدعي العام للجنائية الدولية: هناك اهتمام بتحقيقاتنا ونتفهم أي مخاوف رسمية وغير رسمية

مكتب المدعي العام للجنائية: يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها

مكتب المدعي العام للجنائية: ندعو لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم

التفاصيل بعد قليل..