صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وقصف إسرائيلي على الجنوب

أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بالجنوب اللبناني منها على بلدة عيتا الشعب فجر اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الله استهداف مقاتليه مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية محققا إصابة مباشرة، إلى جانب تنفيذه هجومين على موقعين عسكريين إسرائيليين.

كما قال الحزب إن مقاتليه قصفوا بقذائف المدفعية موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏المحتلة، وأنهم هاجموا موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة.‏

وكان مراسل الجزيرة أفاد بإطلاق 5 صواريخ باتجاه موقع الرمثا الاسرائيلي، في تلال كفرشوبا المحتلة، في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة مركبا وقصفت المدفعية بلدة الجبيّن، ومحيط بلدات راشيا الفخار وكفرحمام وطيرحرفا، جنوبي لبنان.

قصف مبان عسكرية

في هذه الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن مقاتلاته قصفت مباني عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب جنوبي لبنان، خلال وجود عناصر من الحزب بداخلها.

وأضاف جيش الاحتلال أن دفاعاته الجوية اعترضت 3 صواريخ من أصل أربعة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه جبل هار دوف تلال مزارع شبعا المحتلة، مشيرا إلى سقوط الصاروخ الرابع في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، وأنه قصف مصادر إطلاق تلك الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في ظل تحسب إسرائيلي لاتساع رقعة المواجهات مع حزب الله، إذ تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي عن الاستعداد لهجوم بالجبهة الشمالية، بعد زيارة أجراها الأربعاء الماضي قرب الحدود اللبنانية لتقييم الوضع هناك.

ويتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي القصف والهجمات، وزاد ذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ردا على اعتداءات الاحتلال على السكان والمقدسات، ومازال العدوان مستمرا على القطاع المحاصر لليوم الـ210.