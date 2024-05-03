شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمواقع متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن 16 شهيدا سقطوا في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس.

وقال مراسل الجزيرة إن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزهور شمال مدينة رفح، كما أفاد المراسل بوقوع عدد من الإصابات في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص في الشارع الجديد، بجوار مدرسة التابعين في مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخا على الأشخاص الثلاثة أثناء تنقلهم على دراجات هوائية في شارع النفق، قرب مدرسة التابعين، وسط المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن 9 أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مضيفا أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بجوار خيام النازحين بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة إن سائق شاحنة تقل مساعدات استشهد، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال قرب دوار الكويت، جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة تحركات لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور نتساريم، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة لعدد من شاحنات المساعدات التي سمح جيش الاحتلال بدخولها إلى منطقة شمال غزة.