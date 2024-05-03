كتائب القسام تنشر لأول مرة لقطات لقصف مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لإطلاق مقاتليها دفعات صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام إن الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان استهدفت مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وتوثق المشاهد -التي حصلت عليها قناة الجزيرة- للمرة الأولى إطلاق القسام صواريخ من خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد دفعات من الرشقات الصاروخية وهي تتهاطل على الأهداف الإسرائيلية.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل أيام عبر تطبيق تليغرام أنها قصفت من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة مقر قيادة اللواء الشرقي في معسكر غيبور الإسرائيلي القريب من الحدود.