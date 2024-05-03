أخبار

سرايا الأشتر تعلن قصف إيلات والبحرين تذكر بتصنيفها تنظيما إرهابيا

FILE PHOTO: New imported cars are seen in a parking lot next to the Eilat port, Israel, June 12, 2018. Picture taken June 12, 2018. REUTERS/Amir Cohen/File Photo
مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر (رويترز)
3/5/2024

أكد محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني البحريني، أن البحرين سبق أن صنفت ما تسمى "سرايا الأشتر" تنظيما إرهابيا، كما قامت دول عدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتصنيف تلك المنظمة كيانا إرهابيا.

وأكد العباسي أن تلك المنظمة تمارس أنشطتها خارج البحرين.

وكانت ما تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في البحرين-سرايا الأشتر" قد أعلنت أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير شركة النقل البري الإسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت تلك السرايا في بيان لها أن العملية تمت في 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وأكدت أن عملياتها لن تتوقف إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر : الجزيرة