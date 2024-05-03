سرايا الأشتر تعلن قصف إيلات والبحرين تذكر بتصنيفها تنظيما إرهابيا

أكد محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني البحريني، أن البحرين سبق أن صنفت ما تسمى "سرايا الأشتر" تنظيما إرهابيا، كما قامت دول عدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتصنيف تلك المنظمة كيانا إرهابيا.

وأكد العباسي أن تلك المنظمة تمارس أنشطتها خارج البحرين.

⭕️ بالفيديو | المقاومة الإسلامية في البحرين تستهدف عمق الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة المقاومة الإسلامية في #البحرين – سرايا الأشتر – تستهدف مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكيان الصهيوني تراك نت –Trucknet في مدينة أم الرشراش في #فلسطين_المحتلة (#إيلات) بالطيران المسيّر.… pic.twitter.com/IoYRMZk8p6 — الإعلام الحربي | البحرين (@ALABDAL_BH) May 2, 2024

وكانت ما تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في البحرين-سرايا الأشتر" قد أعلنت أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير شركة النقل البري الإسرائيلية في مدينة إيلات المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت تلك السرايا في بيان لها أن العملية تمت في 27 من الشهر الماضي نصرة للشعب الفلسطيني المقاوم في غزة، وأكدت أن عملياتها لن تتوقف إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.