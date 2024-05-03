الكرملين: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات لأوكرانيا خطِرة للغاية

نددت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تدخل فرنسي محتمل في أوكرانيا ووصفتها بأنها تأتي ضمن "اتجاه خطر للغاية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة للصحفيين إن "هذا التصريح مهم للغاية وخطر للغاية"، مضيفا أن ماكرون "يواصل على الدوام الحديث عن إمكانية الانخراط المباشر على الأرض في النزاع بشأن أوكرانيا".

ويأتي ذلك بعد أن جدد ماكرون -خلال مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست البريطانية أمس الخميس- استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، معتبرا أنه ينبغي طرح هذه القضية إذا ما اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وإذا ورد طلب أوكراني بهذا الشأن.

وقالت المجلة، إن حديث ماكرون جاء عقب إعلانه الأسبوع الماضي بأن "أوروبا قد تنهار جزئيا" بسبب تصاعد التوتر الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الفرنسي عن هذا الخيار، إذ تطرق في مارس/آذار الماضي، إلى طرح موضوع إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، مما أحدث جدلا، خاصة بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وردَّت موسكو حينها على الطرح الفرنسي عبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، الذي هدد باريس إذا أقدمت على إرسال وحدة عسكرية إلى أوكرانيا، بأن تلك القوة "ستصبح هدفا مشروعا وذا أولوية للقوات الروسية".