بوليتيكو: إسرائيل أبلغت بايدن بوضعها خطة لإجلاء سكان رفح

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنظمات إغاثية أنها وضعت خطة لإجلاء السكان من مدينة رفح جنوب قطاع غزة استعدادا لاجتياحها بريا.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأميركي ومصدرين مطلعين أن الخطة الإسرائيلية تتضمن نقل السكان من رفح إلى منطقة المواصي على ساحل غزة.

وقد أرسل الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة إلى عمال الإغاثة هذا الأسبوع، وحصلت بوليتيكو على نسخة منها.

وقال المصدران المطلعان إن الجيش الإسرائيلي أخبر منظمات الإغاثة أن اجتياح رفح سيمضي قدما "قريبا" لكنه لم يذكر موعدا محددا.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية أطلعت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة على أحدث أفكارها بشأن إجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت "سي إن إن" أن ما عرضته إسرائيل ليس خطة نهائية، ويركز على حركة لنقل المدنيين خارج رفح دون ذكر التفاصيل العسكرية.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض "إننا لم نطلع على خطة إسرائيلية شاملة لعملية رفح، وقد عبرنا عن مخاوفنا بشأن غزو بري كبير في رفح، ونريد أن تستمر المحادثات بين واشنطن وتل أبيب بشأن ذلك".

وأضاف المتحدث أن "هناك 1.5 مليون شخص في رفح يجب أن يحظوا بالحماية. نعمل على مدار الساعة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين".

وحثت إدارة بايدن إسرائيل مرارا على تجنب غزو رفح ما لم تكن لديها خطة لحماية المدنيين الذين يحتمون هناك.

وحذرت منظمات دولية من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في "مذبحة" للمدنيين، وسيؤدي إلى توقف عمليات الإغاثة للقطاع.