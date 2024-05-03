المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف موقعا للموساد بتل أبيب

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" شن هجمات أمس الخميس بصواريخ الأرقب على ما وصفتها بالأهداف الحيوية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت منصات تابعة للمقاومة الإسلامية، وهي تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة، إن إحدى هذه الهجمات استهدفت مركز غليلوت الاستخباري التابع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" في تل أبيب.

كما أعلنت عن استهداف هدف حيوي في بئر السبع (جنوبي إسرائيل) بصواريخ الأرقب ظهر أمس وهدفا آخر في البحر الميت، دون أن تحدد طبيعة الهدفين أو الخسائر التي خلفتها الهجمات المذكورة.

المقاومة الاسلامية في العراق في ضربة نوعية وكبيرة ولاول مرة نحو تل ابيب #عملية_الثاني_من_ايار pic.twitter.com/rZ25sVW87C — د.سُعاد القيسي (@q_suoad) May 2, 2024

وقال مصدر في المقاومة الإسلامية بالعراق، إن مسلحين شنّوا عدة هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ كروز أمس الخميس.

ونقلت رويترز عن المصدر -الذي لم تكشف عن اسمه أو صفته- قوله إن الهجوم نُفذ بعدة صواريخ كروز من نوع الأرقب واستهدف تل أبيب للمرة الأولى.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأميركية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا تُعلق إسرائيل رسميا على الهجمات التي تعلن الفصائل العراقية المسلحة مسؤوليتها عنها.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور هائل في البنى التحتية والممتلكات، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.​​​​​​​