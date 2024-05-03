التفاوض بدل استدعاء الشرطة.. جامعة روتجرز توافق على 8 شروط لفض اعتصام الطلبة

نيويورك- أعلنت جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأميركية موافقتها على 8 من أصل 10 مطالب وضعها المتظاهرون الذين أقاموا اعتصاما في قلب الجامعة.

واختارت الجامعة الجلوس مع فريق من الطلبة للتفاوض بدلا من استدعاء شرطة نيوجيرسي إلى حرم الجامعة، كما حدث في جامعة كولومبيا بنيويورك، وأبلغت إدارة الجامعة الطلبة بالموافقة على 8 شروط من أصل 10، بشرط فض الاعتصام، ثم التفاوض على الشرطين المتبقيين، وهو ما قوبل بموافقة الطلبة وفض اعتصامهم.

والشرطان اللذان لم توافق عليهما الجامعة حتى الآن، هما سحب الاستثمارات من الشركات أو المؤسسات العسكرية التي تشارك أو تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لوقف شراكة الجامعة مع جامعة تل أبيب.

أما الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجامعة، فشملت:

قبول 10 طلاب على الأقل من غزة للدراسة في جامعة روتجرز بمنحة كاملة.

تقديم الموارد اللازمة للطلاب الفلسطينيين والعرب في المركز العربي الثقافي في كلا مبنيي الجامعة.

منح العفو الكامل لكافة الطلبة، والأستاذة، والموظفين، الذين استخدموا حقهم في المادة الأولى بالدستور للتظاهر ضد الدعم الذي تقدمه الجامعة لإسرائيل.

تسمية فلسطين والفلسطينيين في كافة عمليات التواصل المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأن يصدر رئيس الجامعة تصريحا يعترف فيه بالإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين وتأثير ذلك على المجتمع الفلسطيني بالجامعة، وأن يدفع رئيس الجامعة باتجاه وقف إطلاق النار.

توافق الجامعة على تعيين أساتذة إضافيين متخصصين في الدراسات الفلسطينية ودراسات الشرق الأوسط، وإيجاد مسار لإنشاء قسم خاص بدراسات الشرق الأوسط.

تعيين مشرف إداري لديه المعرفة الثقافية بالعرب والفلسطينيين والمسلمين، وأن يكون له دراية بكيفية مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية تجاه الفلسطينيين.

إصدار مذكرة تفاهم تعليمية تؤسس لشراكة طويلة الأمد مع جامعة بيرزيت.

رفع أعلام الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مثل العلم الفلسطيني وعلم الأكراد والكشميريين في كافة المناحي التي ترفع فيها أعلام الدول.

ويعتبر طلاب جامعة روتجرز أن هذه بادرة إيجابية من إدارة الجامعة، ويمكن البناء معها لتحقيق الشرطين المتبقيين، خاصة في ظل الظروف المشحونة التي واجهتها الكثير من الاعتصامات في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وتعتبر جامعة روتجرز واحدة من أكبر الجامعات بولاية نيوجيرسي الأميركية.