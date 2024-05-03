ارتفاع عدد الشهداء بغزة والمقاومة تكثف قصفها لتجمعات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 34 ألف شهيد، وفي حين قصفت المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 5 من جنوده خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها إلى المستشفيات 26 شهيدا و51 إصابة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أم فلسطينية وأبنائها الستة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأضاف المراسل أن المنزل المستهدف يقع في حي الزهور، المكتظ بمخيمات النازحين.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34622 شهيدا، و77867 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

التطورات الميدانية

في سياق التطورات الميدانية أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصفها تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من كيبوتس "نيريم"، في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو على خط الإمداد لمحور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة.

كما أعلنت السرايا أنها وبالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لقوات العدو في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

على الجانب الآخر كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لإحصاءات الجيشن التي لا يوجد مصدر مستقل لتأكيدها، ارتفع عدد العسكريين الجرحى في جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 3337، بينهم 1605 جنود أصيبوا منذ بداية الحرب البرية في 27 من الشهر ذاته.

وأشارت الإحصاءات إلى أن من بين المصابين 517 إصاباتهم خطيرة، و885 متوسطة، و1935 طفيفة.

وفي السياق، أفادت معطيات الجيش الرسمية بأن 608 ضباط وجنود قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 263 بالمعارك البرية في قطاع غزة.