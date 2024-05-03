إصابة 8 عسكريين بهجوم جوي إسرائيلي في محيط دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) إصابة 8 عسكريين مساء الخميس، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف موقعا في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، ولم يقدم المصدر أي معلومات عن طبيعة الموقع المستهدف، أو أي تفاصيل أخرى عن الهجوم.

غير أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقربة من النظام السوري قالت إن الهجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية واستهدف نقطة عسكرية قريبة من مطار المزة.

ولم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية.

يذكر أن إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع داخل الأراضي السورية تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطا عسكرية تابعة للجيش السوري، ومن النادر أن تعلق على تفاصيل أي ضربة بعد وقوعها مباشرة.