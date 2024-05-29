تركيا تدعو الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، الدول الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا وتعترف بدولة فلسطين.

وفي إطار دعوة وجهتها إسبانيا بمناسبة اعترافها بدولة فلسطين، التقى فيدان وأعضاء مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في العاصمة مدريد.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، إنهم حاليا في مدريد تضامنا مع فلسطين.

وأعرب الوزير التركي عن شكره لإسبانيا لاعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وأضاف "قدمت إسبانيا والنرويج وأيرلندا مساهمة كبيرة في السلام والأمن الدوليين من خلال الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة".

وتابع "لذا ندعو بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، واتباع سياسة إسبانيا المثالية".

وأكد فيدان مواصلتهم العمل بلا كلل من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليميين.

والثلاثاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.