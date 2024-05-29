مغردون يشيدون برفض "ويجز" المشاركة بإعلان بيبسي ودعوات لمقاطعة من شارك فيه

أشاد رواد العالم الافتراضي بمغني الراب المصري أحمد علي الشهير بـ"ويجز" بسبب رفضه المشاركة في حملة دعائية لشركة "بيبسي"، وهي إحدى الشركات التي دعت الجماهير العربية لمقاطعتها.

وشارك في الحملة الدعائية نجوم ومشاهير مصريون وعرب وأجانب من بينهم نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والمطرب عمرو دياب والمغنية اللبنانية نوال الزغبي وسامي الجابر ونجم الكرة البرازيلي السابق روبرتو كارلوس.

ولكن بحسب وسائل إعلام مصرية، فإن مغني الراب "ويجز" رفض المشاركة في إعلان بيبسي الجديد لعام 2024، تأييدا واحتراما لحملات المقاطعة المنتشرة لمنتجات الشركة، ودعما لأهالي غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي منذ 8 أشهر.

ومع انتشار فيديو الحملة الإعلانية للشركة ومشاركة المشاهير والنجوم فيها وأيضا انتشار خبر رفض "ويجز" الظهور بالإعلان، اشتعلت منصات التواصل بين من أشاد بموقف الراب المصري أحمد علي وبين من هاجم وانتقد من شارك بالحملة الإعلانية، مطالبين بمقاطعة وحظر حساباتهم على السوشال ميديا ردا على ظهورهم في الإعلان.

لا أعتقد أن #ويجز أكثر مالاً من #عمرو_دياب أو من #أحمد_السقا أو من #محمد_صلاح الذين شاركوا في إعلان #بيبسي الجديد والذي يتحدى إرادة المصريين والعرب تحت شعار "خليك عطشان".

لكن #ويجز أكثر احتراماً لنفسه ولجمهوره وللشعب الذي ينتمي إليه، لذلك رفض الإعلان.#غزة #رفح_الآن #معبر_رفح pic.twitter.com/q6e5Lkr3gh — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) May 27, 2024

وعلق أحد المغردين على رفض ويجز المشاركة في الإعلان بالقول "لا أعتقد أن ويجز أكثر مالا من عمرو دياب أو من أحمد السقا أو من محمد صلاح الذين شاركوا في إعلان بيبسي الجديد، والذي يتحدى إرادة المصريين والعرب تحت شعار "خليك عطشان". لكن ويجز أكثر احتراما لنفسه ولجمهوره وللشعب الذي ينتمي إليه، لذلك رفض الإعلان".

وأشار مغردون إلى أن ويجز رفض إعلان الشركة، ولم يخف من قضية العقود والغرامات التي تفرضها الشركات المتعاقدة مع المشاهير والنجوم.

ويجز رفض اعلان بيبسي 👌🏻

طلعت بتترفض عادي اهو مفيش عقود ولا حاجه 🧐 pic.twitter.com/bcKEdw8RZO — ديدو ‏ (@Dorktya) May 27, 2024

ووصف بعض المتابعين موقف ويجز بالشجاع ويحترم عليه، فقالوا "أن ترفض إعلانا بقيمة 18 مليونا وأنت شاب في بداية حياتك فدي حاجة بجد تحترم عليها".

انك ترفض اعلان بقيمة الـ18 مليون وانت شاب في بداية حياتك فدي حاجه بجد تحترم عليها pic.twitter.com/mqzrxmudsa — Ahmed Shoeib (@ahmad_shoeib) May 28, 2024

وذكرت بعض الحسابات أن هناك فنانين آخرين رفضوا المشاركة في الحملة الإعلانية مثل دنيا سمير غانم وأحمد مكي.

في حين وجه متابعون انتقادا كبيرا لفكرة الإعلان والمشاركين فيه بالقول "إعلان بيبسي الجديد فكرته حلوة. لكن في فكرة خبيثة جدا وتحد مبطن.. احنا بيبسي اللي بندعم الكيان. النجوم العرب ولعيبة الكورة والناس كلها بتدعمنا في الإعلان وأنت بس المقاطع أنت الوحيد اللي واقف بعيد.. خليك عطشان".

واعتبر أحد المدونين مشاركة نجوم كبار في الحملة الإعلانية للشركة بالسقطة الكبيرة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ 8 أشهر بالقول "يعتبر الإعلان هذا سقطة في تاريخ أحد كبير زي عمرو دياب في ظل الأحداث هو وكل اللي شارك فيه"، واختتم تدوينته "خليك خسران".

في المقابل، أشار بعض المتابعين إلى أن بعض المقاطع مأخوذة من حملات دعائية سابقة للشركة شارك فيها النجوم والمشاهير، وتم دمجها في الحملة الترويجية الأخيرة، وأضافوا أنه يجب عدم محاسبتهم على ظهورهم في إعلانات سابقة، وقبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

حضرتك الاعلان ده قبل الاحداث بس اتوقف بدليل محمد صلاح بنفس لبس اعلان اللي عملو من سنتين — karem maher (@karemma05126604) May 27, 2024

اعلان صلاح من 2021 عيب كدا تشوهوا صورة شخص ما اساءش ليكم pic.twitter.com/4t5z5vyoqh — Abeer Eslam (@eslam_abee75422) May 27, 2024

ويتابع "ويجز" ما يقارب من 4 ملايين متابع على إنستغرام، في حين يتابع عمرو دياب أكثر من 28 مليون متابع، أما المغنية نوال الزغبي، فيتابعها أكثر من 6 ملايين شخص.

وعرف ويجز بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ففي عام 2022 أحيا مغني الراب حفلته الأولى في باريس مرتديا الشال والعلم الفلسطيني.