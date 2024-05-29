مغردون: المقاومة تفعّل سلاح أسر الجنود الإسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاتليها نفذوا يوم أمس الثلاثاء عملية "مركبة" باستدراج قوة "صهيونية" لأحد الكمائن شرقي رفح، وتفجير عبوة رعدية فيها، وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأضافت القسام أنه فور وصول قوات النجدة "تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله".

وكثر في الأيام الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على غزة إعلان كتائب القسام عن عمليات مركبة استهدفت فيها قوات الاحتلال، خاصة في مخيم جباليا شرق غزة، ورفح جنوبا.

لكن هناك ما لفت انتباه جمهور منصات التواصل في إعلانات القسام الأخيرة، هو محاولة أسر جندي إسرائيلي في عمليتها، خاصة أنها جاءت بعد عدة أيام من إعلان "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري لكتائب القسام، أسر جنود إسرائيليين في مخيم جباليا.

وهنا بدأ مغردون بالتساؤل إن كانت عمليات الأسر التي تسعى لها القسام في هذه المرحة هي سلاح جديد تستخدمه للضغط على الاحتلال الإسرائيلي أم إنها صدفه؟

وبحسب بعض الإجابات، التي رصدتها الجزيرة نت، حول الرد على هذا الطرح، قال أحد المدونين إن "محاولة الأسر الجديدة في رفح يمكن أن تعني أنه ثمّة إستراتيجية جرى تفعيلها من قِبل المقاومة، ولم تكن محاولات الأسر متوقفة بسبب عجز مقاتلي المقاومة أو عدم قدرتهم، بل بسبب قرار اتخذ، تماما مثل قصف تل أبيب، واختتم تدوينته متسائلا: هل سنشهد أسرى جددا؟

محاولة الأسر الجديدة في رفح يمكن أن تعني أنه ثمّة استراتيجية جرى تفعيلها، ولم تكن محاولات الأسر متوقفة بسبب عجز مقاتلي المقاومة أو عدم قدرتهم، بل بسبب قرار. تماماً مثل قصف تل أبيب، حيث كانت قيادة المقاومة تمتلك الصواريخ منذ 4 أشهر، واحتفظت بقرار اطلاقها للحظة المناسبة. هل سنشهد… — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) May 29, 2024

وردا على هذا السؤال أجاب أحدهم بالقول "كما هو واضح، منذ عملية جباليا، بأن عمليات أسر جنود هو قرار، وليس من سبيل الصدف".

🚨تقول كتائب القسام إن مقاتليها حاولوا #أسر جندي إسرائيلي خلال العملية المركبة شرق رفح، لكن جيش الاحتلال قتله. كما هو واضح، منذ عملية جباليا، بأن عمليات أسر جنود هو #قرار، وليس من سبيل الصدف.#رفح_مقبرة_الغزاة — يحيى ابو حمزة_غزة (@morabt_2) May 29, 2024

وأشار آخرون إلى قضية أخرى، وهي قتل الجنود الإسرائيليين للجندي الذي حاولت القسام أسره في العملية، وقالوا إن جنود الاحتلال سيدخلون في مرحلة جديدة وهي الخوف من الموت والخوف من الأسر، وهذا الأمر سيسبب لهم حالة من الهستيريا ومزيدا من الأمراض النفسية.

بينما تساءل آخرون كيف ستكون ردة فعل جمهور الكيان على قتل الجندي الذي حاولت المقاومة أسره؟!

يبدو أن المقاومة اضافوا سلاح آخر وهو سلاح أسر الجنود — أحمد الحوفي (@ahmed131996A) May 29, 2024

اتسائل كيف ستكون رده فعل جمهور الكيان على قتل الجندي الذي حاولت المقاومة اسره؟!

— أواب صلاح الدين (@Awab543) May 29, 2024

وتكلم آخرون عن التحول في تكتيكات المقاومة بغزة، والتي بدأت تتحول شيئا فشيئا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، بعد كشف ودراسة المقاومة تكتيكات جيش الاحتلال ميدانيا، لذلك سنرى كمائن مهمة وضخمة من المقاومة ضد جنود الاحتلال بينها عملية الأسر، وهذا الأمر زاد إحباط جنود الاحتلال.

يبدو ان المقاومة الفلسطينية في غزة بدأت تتحول شيئا فشيئا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم،بعدم كشفت تكيتيكات جيش الاحتلال ميدانيا

لذا نرى يوميا كمائن مهمة وضخمة لجنود الاحتلال بينها عملية الاسر.

هذا الامر زاد من احباط جنود العدو واسقط معنوياتهم اكثر وسائر في تحطيم مزيد من هيبتهم pic.twitter.com/SQZTtj7jg0 — Dr. Hakam Amhaz (@hakamamhaz) May 27, 2024

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ بمقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هؤلاء الثلاثة من كتيبة ناحال، وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في مدينة رفح جنوب القطاع.