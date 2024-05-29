معهد أبحاث إسرائيلي: حزب الله يستخدم مسيّرات متطورة تصل معسكراتنا

أكد معهد أبحاث الأمن الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- أن حزب الله اللبناني بدأ استخدام طائرات مسيّرة يمكنها إطلاق صواريخ وأخرى تجمع المعلومات، وسط مخاوف إسرائيلية من تزايد استخدام الحزب للمسيّرات التي يتعذر على النظام الدفاعي الجوي مواجهتها.

وشدد معهد الأبحاث على أن قدرة حزب الله على اعتراض المسيّرات الإسرائيلية تشكل تهديدا لحرية عمل الجيش، بينما نجحت مسيّرات الحزب بالوصول إلى معسكرات للجيش.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الطائرات المسيّرة "الانتحارية" التي يطلقها حزب الله تمثل تهديدا يتعذر على منظومة الدفاع الجوي مواجهته.

وبينما يطلق حزب الله عدة مسيّرات "انتحارية" يوميا واحدة تلو الأخرى، تتزايد المخاوف في إسرائيل من إطلاق سرب من هذه المسيّرات فجأة، على غرار وابل الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل الشهر الماضي في عملية "الوعد الصادق".

يشار إلى أن حزب الله يمتلك مسيّرات متنوعة، منها المخصص للتجسس، وأخرى هجومية تحمل صواريخ، وجرى استخدام واحدة منها منتصف مايو/أيار الجاري، حين استهدفت من جنوب لبنان موقعا للاحتلال في المطلة، وأعلنت إسرائيل وقتها أن الهجوم تسبب بإصابة 3 جنود.

وكانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب استخدام سلاح مماثل منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مركز "ألما" الإسرائيلي للدراسات حذر في 10 مايو/أيار الجاري من أن حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ جيدة ومستعد للحرب، وقال إن قوة (صواريخ) رضوان التابعة له يمكنها غزو إسرائيل.