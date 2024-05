مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في رفح

شهدت مدن وعواصم أوروبية وعربية الثلاثاء مظاهرات ومسيرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق النازحين في رفح جنوبي القطاع.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الإبادة الجماعية في غزة التي تشهد عدوانا مدمرا منذ 235 يوما خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال ودمارا غير مسبوق بالبنى التحتية والمباني والمستشفيات والمدارس.

We are the people; we won’t be silenced. Stop bombing now – 10,000+ people at Downing Street calling for a ceasefire and an end to arming Israel ⁦⁦ @PSCupdates ⁩ pic.twitter.com/wAkHQCFFS5

فقد تظاهر آلاف الداعمين لفلسطين في شوارع العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مدينة رفح.

وطالب المتظاهرون في محيط داونينغ ستريت الحكومة البريطانية بإدانة العدوان الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. ورفعوا لافتات تندد باستمرار العدوان على غزة، ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.

كما قطع عشرات المتظاهرين، الثلاثاء، مدخل مصنع الأسلحة الإسرائيلية التابع لشركة "إلبيت" في مدينة شنستون البريطانية دعما لغزة وتنديداً بجرائم الإبادة الجماعية.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال.

BREAKING: The people blockade the only entrance into Elbit’s Shenstone factory, forcing the Israeli weapons maker SHUT.

Whilst the companies profiting from genocide operate in our towns and cities, it’s OUR duty to kick them out #ShutElbitDown pic.twitter.com/w7049eLljn

— Palestine Action (@Pal_action) May 28, 2024