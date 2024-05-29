ماكرون يدعو عباس لاتخاذ خطوة تحضيرا "للاعتراف بدولة فلسطين"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء الرئيس محمود عباس إلى "مباشرة إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطينية"، وفق ما أفادت به الرئاسة الفرنسية في بيان.

وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي "التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".

وقال بيان الإليزيه إن ماكرون وعباس جددا الدعوة لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا كما طالبت محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق، قالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية ليس "من المحرمات" بالنسبة لباريس، لكن التوقيت الآن ليس مناسبا.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أمس الثلاثاء اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبداء عدد آخر من الدول استعدادها لمثل هذا الاعتراف.

وجاء رد فعل إسرائيل غاضبا، وسحبت على الفور سفراءها من الدول الثلاث واستدعت سفراء هذه الدول لديها.