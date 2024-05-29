مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين بغارات إسرائيلية على سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوقوع غارات جوية إسرائيلية على مواقع في بانياس أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

وقالت الوكالة مساء اليوم الأربعاء "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى، وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن "صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل، قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من الموقع، في حين حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي لها".

يشار إلى أن منطقة الفرقلس تنتشر ضمنها قوات حزب الله اللبناني وفصائل أخرى مدعومة من إيران، "وقتل عنصران من حزب الله اللبناني السبت الماضي جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مركبتين تابعتين له في وسط سوريا" وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وفي مقدّمها حزب الله. وزادت وتيرة الضربات منذ اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.