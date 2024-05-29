مصادر مصرية تنفي تقارير إسرائيلية عن وجود أنفاق على الحدود مع غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر "رفيع المستوى"، اليوم الأربعاء، قوله إنه لا صحة لتقارير إعلامية إسرائيلية حول وجود أنفاق على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

وقال المصدر إن هناك "محاولات إسرائيلية لتصدير الأكاذيب حول وضع قواتها على الأرض في رفح" جنوبي غزة.

وقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش سيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا (الذي يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة).

وأضاف هاغاري أنهم عثروا على أنفاق ومنصات صواريخ في محور فيلادلفيا وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغلته في عملياتها، حسب زعمه.

وأشار إلى أن إسرائيل تنقل المعلومات للمصريين بشأن الأنفاق ولا يمكننا الجزم بأن كل الأنفاق التي اكتشفناها تعبر إلى مصر.

وتأتي السيطرة على محور فيلادلفيا بعد أسابيع فقط من سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو/أيار مع بدء هجومها البري في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وكان المحور بمثابة منطقة عازلة بين غزة ومصر، وقامت القوات الإسرائيلية بدوريات فيه حتى عام 2005 عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة.

وتزعم إسرائيل أن المحور يستخدم في تهريب الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة.