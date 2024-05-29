الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة ويشتبك مع مقاومين شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء مناطق في الخليل، بالضفة الغربية، المحتلة حيث استهدف الشبان الفلسطينيين آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، في حين وقع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم. كما نفذ الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وبلدة برقة بنابلس وبلدة كفر مالك في رام الله.

وأفاد مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار أن الشبان الفلسطينيين استهدفوا بالزجاجات الحارقة آليات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأشار إلى أن الاحتلال شن عقب ذلك اجتياحا موسعا للبلدة هذه الليلة حيث استهدفت إحدى آليته بشكل مباشر بالزجاجات الحارقة كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال.

كما اقتحم الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واتلى الجنود القناصة بعض المباني. وأضاف مراسل الجزيرة أن الشبان الفلسطينيين استهدفوا بالزجاجات الحارقة البروج العسكري للاحتلال المقاوم عند مدخل مخيم العروب الواقع بين بيت لحم والخليل ما أدى لاندلاع مواجهات وإطلاق الاحتلال الرصاص الحي قنابل الصوت.

وشملت هجمات الشبان الفلسطينيين بالزجاجات الحارقة على طريق ما يسمى بالخط الالتفافي الستين أو الخط الاستيطاني قرب بلدة حوسان في بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات هناك واقحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان.

في غضون ذلك واصل المستوطنون اعتداءاتهم في الخليل وجنوب الضفة الغربية حيث افاد مراسل الجزيرة باعتداء المستوطنين على رعاة الأغنام في منطقة مسافر يطا بالخليل.

عاجل| تغطية صحفية: استهداف قوات الاحتــــلال بعبــــوة ناســــفة محلية الصنع في ضاحية شويكة شمال طولكرم. pic.twitter.com/D5hw8pV5kO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2024

اشتباكات في طولكرم

وفي طولكرم عاجل افاد مراسل الجزيرة أن مقاومين أطلقوا النار على قوات إسرائيلية خلال اقتحامها ضاحية شويكة شمال المدينة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن المقاومون استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة بعبوات ناسفة وإطلاق الرصاص.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شرق المدينة وداهمت عدة منازل.

تغطية صحفية: قوات الاحتــــلال تداهم منزلا خلال اقتحام بلدة كفر مالك شرق رام الله. pic.twitter.com/M28gVXY1n2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2024

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تمشيط في محيط بلدات شمال وشمال شرق رام الله بعد عملية إطلاق نار.

وشملت عمليات الاقتحام الإسرائيلية فجر اليوم بلدة برقة شمال غرب نابلس وأطراف بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية راجلة مخيم شعفاط في القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها, كما اعتقلت عددا من أبناء المخيم من بينهم سيدة.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة مما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.