الجيش الأميركي يعلن تدمير 5 مسيرات بالبحر الأحمر وإصابة الحوثيين سفينة شحن

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، في غضون ذلك أصيبت سفينة شحن مملوكة لليونان بـ3 صواريخ في البحر الأحمر يعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثي أطلقتها. في حين تعرضت مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن مساء أمس الثلاثاء لغارات أميركية بريطانية بحسب مصادر يمنية.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان بثته على منصة إكس فجر اليوم الأربعاء إن الحوثيين أطلقوا صباح أمس الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن نحو البحر الأحمر أصابت 3 منها سفينة شحن مملوكة لليونان، مشيرة إلى أن السفينة واصلت رحلتها رغم إصابتها.

وأضاف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في السفن الأميركية أو سفن التحالف أو سفن الشحن في المنطقة.

وأوضح البيان العسكري الأميركي أن القوات الأميركية دمرت 5 طائرات مسيرة في حادث منفصل بالبحر الأحمر بعدما تبين أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة.

إصابة سفينة

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت في وقت سابق لتسرب المياه إلى داخلها جراء هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي قبالة ساحل اليمن أبلغت عن تعرضها لمزيد من الأضرار جراء ضربة ثانية.

وكانت مصادر في الأمن البحري وقطاع الملاحة عرفت السفينة على أنها السفينة لاكس مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير محدث عن الواقعة إن أفراد طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم الثلاثاء بخير، وأضافت أن سفينتهم تبحر نحو وجهتها التالية. وذكر التقرير أن الأضرار الجديدة وقعت على بعد 33 ميلا بحريا شمال غربي المخا باليمن.

وسبق أن أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة أطلقت رسالة استغاثة وأبلغت عن تعرضها لأضرار في عنبر التخزين وأن المياه تتسرب إليها على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت مصادر ملاحية يونانية أن السفينة لاكس في طريقها إلى ميناء قريب لتقييم حجم الأضرار.

قصف على الحديدة

في غضون ذلك أعلنت جماعة الحوثي مساء أمس الثلاثاء في بيان مقتضب بثته قناة المسيرة التابعة لهم أن الطيران الأميركي البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غربي اليمن. ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق من قبل البلدين بشأن هذا القصف.

ويتواجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.

وتعد محافظة الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هجمات الحوثيين -التي تجاوزت وفق رويترز الـ50 هجوما- بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع في اليمن، وهو ما قابلته جماعة الحوثي بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.