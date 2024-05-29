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عاجل | القيادة الوسطى الأميركية: تم تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
29/5/2024
القيادة الوسطى الأميركية:
- تم تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
- لم يتم الإبلاغ عن إصابات في السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو سفن الشحن في المنطقة
- سفينة شحن مملوكة لليونان أصيبت ب3 صواريخ في البحر الأحمر لكنها واصلت رحلتها
- الحوثيون أطلقوا صباح الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن نحو البحر الأحمر
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة