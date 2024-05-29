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عاجل | القيادة الوسطى الأميركية: تم تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

29/5/2024

القيادة الوسطى الأميركية:

  • تم تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
  • لم يتم الإبلاغ عن إصابات في السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو سفن الشحن في المنطقة
  • سفينة شحن مملوكة لليونان أصيبت ب3 صواريخ في البحر الأحمر لكنها واصلت رحلتها
  • الحوثيون أطلقوا صباح الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن نحو البحر الأحمر

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة