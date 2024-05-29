تحمل متفجرات.. "سرايا القدس" تسقط طائرة وسط جباليا وتحصل على معلومات مهمة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من إسقاط مقاتليها طائرة "كوادر كابتر" من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها.

وقالت إن مقاتليها حصلوا على معلومات مهمة من الطائرة خلال عملية السيطرة عليها وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد لحظة إسقاط طائرة "كوادر كابتر" من طرف أحد المقاتلين، بالإضافة إلى أجزاء من المعدات التي تم الحصول عليها من الطائرة.

وكتبت سرايا القدس في مقطع الفيديو، الذي عرضته قناة الجزيرة، أن الطائرة التي سيطر عليها مقاتلوها "تحمل قنابل متفجرة".

وفي سياق عملياتها المتواصلة ضد قوات الاحتلال، قالت سرايا القدس إنها استهدفت بصاروخ "107" مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا في مبنى شمال المحافظة الوسطى، مؤكدة أنها حققت إصابة مباشرة.

وقالت السرايا إن مقاتليها حصلوا على معلومات مهمة من الطائرة الصغيرة خلال عملية السيطرة عليها وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.