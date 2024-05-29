حزب الله يصعّد قصفه ونتنياهو يوجّه رسالة لسكان الشمال

صعّد حزب الله اللبناني وتيرة قصفه بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع إسرائيلية عبر الحدود، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لسكان المناطق الشمالية خلال زيارة لها.

وأعلن حزب الله، بعد عصر اليوم الأربعاء، أنه استهدف موقع البغدادي الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية والمسيرات الانقضاضية.

وقال الحزب، في بيان، إنه شن هجوما مركبا على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده بالأسلحة الصاروخية، وأتبعها بمسيرات انقضاضية محملة بالقنابل استهدفت غرفة عمليات الموقع والمراقبة وأصابت أهدافها، وأكد أنه حقق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين دون أن يورد حصيلة.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة إن صاروخا أطلق، مساء اليوم، من لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وكانت المراسلة أفادت قبل ذلك بإطلاق صاروخين من لبنان تجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم ما وصفها بالتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا جنودا إسرائيليين في "حرش شتولا" بالقذائف المدفعية.

قصف إسرائيلي

من جهتها، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدة الناقورة ومحيط بلدتي راميا وبيت ليف جنوب لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت مبنى عسكريا في الناقورة، أثناء وجود عناصر من حزب الله بداخله، كما أعلن استهداف بنى تحتية عسكرية للحزب في منطقة راميا والطيري.

وقال جيش الاحتلال إنه اعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة رأس الناقورة شمالي إسرائيل.

وصباح اليوم، قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "وادي حسن" عند أطراف بلدتي "الجبين" و"شيحين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

نتنياهو على الحدود

في سياق متصل، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة الشمالية التي تشهد تململا من طول فترة نزوح سكانها جراء القصف المستمر من حزب الله.

وخلال تفقده وحدات عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة، قال نتنياهو إنه ملتزم بإعادة سكان الشمال سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم، حسب تصريحه.

وأضاف نتنياهو أنه يزور المنطقة بعد يوم من صدور قرار الحكومة بشأن برنامج مساعدات فورية بقيمة 3.5 مليارات شيكل لسكان الشمال، لإعادة تأهيل البلدات وتقديم المساعدة، وبعد 45 يوما سيتم تقديم 3 مليارات شيكل أخرى (الدولار يساوي 3.7 شيكلات تقريبا).

وأعلن رئيس مستوطنة مرغليوت إيتان دافيدي، أمس الثلاثاء، طرد الجيش وقطع الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض المستوطنة المتكرر لقصف من حزب الله، واعتبر أن حكومة نتنياهو أكبر ضررا على إسرائيل من صواريخ حزب الله.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا عبر الحدود أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.