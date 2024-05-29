تونس.. عودة 170 مهاجرا من بنين إلى بلادهم

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن أكثر من 170 شخصا هاجروا من بنين إلى تونس عادوا إلى وطنهم على متن طائرة مستأجرة.

وأوضحت المنظمة أنها "عملت مع حكومة بنين التي رحبت بـ173 مهاجرا من مواطنيها عادوا طوعا من تونس على متن طائرة مستأجرة أمس الثلاثاء".

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة في بنين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هبوط الطائرة في مدينة كوتونو العاصمة الاقتصادية "مع شركائنا، سنضمن إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين في مجتمعاتهم".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال العقد الماضي، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف في العام الماضي.

ويواجه المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى استقبالا ليس ودودا في تونس، وهي نقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يأملون في العبور البحري إلى أوروبا، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر.

وبعد أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد العام الماضي إن "جحافل المهاجرين غير الشرعيين تشكل تهديدا ديموغرافيا لتونس"، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد مئات الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى من وظائفهم ومنازلهم.

وتعهد سعيد بأن بلاده لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول أفريقية أخرى. وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أبلغت السلطات التونسية عن زيادة بنسبة 22.5% في عدد عمليات اعتراض المهاجرين، مع منع أكثر من 21 ألف شخص من مغادرة تونس أو إنقاذهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ووفقا للحرس الوطني، تم اعتراض 21 ألفا و545 مهاجرا في الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني و30 أبريل/نيسان الماضيين، مقارنة ب17 ألفا و576 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي الزيادة في عمليات الاعتراض بعد اتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، الذين يقدمون مساعدات مالية واتفاقات تعاون اقتصادي مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.