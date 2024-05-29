توصل تحليل أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، إلى أن مساحة قطاع غزة انكمشت بنحو 32% بفعل المنطقة العازلة والعمليات الإسرائيلية المتواصلة بالمناطق الحدودية وما يتصل بها من محاور عسكرية داخل أراضي قطاع غزة، ولم تتوقف هذه العمليات التي بدأت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى اليوم.

ووسّع جيش الاحتلال من مساحات المنطقة العازلة التي يعتزم إقامتها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في الوقت الذي يستمر فيه بأعمال نسف وهدم ممنهج للأحياء والمباني السكنية والمنشآت القريبة من الحدود، التي جرى رصد آثارها حتى مايو/أيار الجاري.

وتظهر نتائج تحليل ورصد المناطق المدمرة عبر صور الأقمار الصناعية، تآكل المساحة الإجمالية لقطاع غزة بما يقارب 120 كيلومترا مربعا، أي بنسبة تصل إلى 32% من إجمالي مساحة القطاع (360 كيلومترا مربعا)، حيث إن هذه النسبة قد تتزايد في ضوء استمرار العمليات الإسرائيلية.

وتصل مساحة المنطقة العازلة الحدودية، إضافة إلى محور نتساريم إلى قرابة 96 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 26% من مساحة قطاع غزة، ويضاف إلى ذلك نحو 24 كيلومترا مربعا من مساحة المناطق المدمرة والمتصلة بالمنطقة العازلة بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي مساحة قطاع غزة، لتصبح نتيجة المساحة المتقلصة هي 32%.

ويأتي ذلك وسط تصريحات إسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في عمق قطاع غزة وعلى طول حدود القطاع، بزعم أنها منطقة مؤقتة وغير معلنة المساحة بغرض نزع السلاح من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبرغم تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 23 يناير/كانون الثاني 2024، بوضوح موقف الولايات المتحدة بشأن معارضة أي تغيير دائم في التكوين الإقليمي لغزة ورفض أي تهجير دائم لسكانها، تستمر عمليات التجريف والإزالة الواسعة حتى الآن، وقد كشفت إسرائيل في وقت سابق عن حاجتها لأكثر من 100 جرافة عملاقة من نوع "دي9" بغرض توسع وتسريع عملية إنشاء المنطقة العازلة.

وتمكن التحليل من رصد نسبة الدمار وعمقه في عدد من مناطق قطاع غزة، انطلاقا من المنطقة الشمالية حتى أقصى جنوب القطاع على النحو الآتي:

محافظة الشمال:

مدينة بيت حانون: بلغ عمق مساحة التدمير قرابة 2500 متر من المنطقة الحدودية.

مدينة بيت لاهيا: وصل عمق مساحة التدمير إلى 5 آلاف متر تقريبا من المنطقة الحدودية.

مخيم جباليا: وصل عمق مساحة التدمير إلى 3 آلاف متر تقريبا من المنطقة الحدودية.

المحافظة الوسطى:

منطقة جحر الديك/ محور نتساريم: وصل عمق مساحة التدمير نحو 5 آلاف متر شمال وجنوب المحور الذي يفصل قطاع غزة إلى قسمين.

مخيم البريج: وصل عمق مساحة التدمير إلى 1700 متر تقريبا من المنطقة الحدودية.

مخيم المغازي: وصل عمق التدمير إلى ألفي متر تقريبا من المنطقة الحدودية.

المحافظة الجنوبية:

منطقة كيسوفيم: وصل عمق مساحة التدمير التقريبي في هذه المنطقة الواقعة شرق خان يونس إلى 3700 متر من المنطقة الحدودية.

منطقة بني سهيلا: تعد من الأماكن الأشد تضررا في شرق خان يونس ووصل عمق مساحات التدمير فيها إلى 4 آلاف متر من المنطقة الحدودية.

مدينة رفح: وصل عمق مساحة التدمير إلى 5100 متر تقريبا من المنطقة الحدودية حتى حي السلام.

منهجية التحليل

واعتمد التحليل على تحديد مساحات الدمار عبر مراجعة ورصد الشريط الحدودي لقطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، وحصر وتضمين عمق مساحات التدمير والتجريف المتصلة داخل القطاع وحتى الشريط الحدودي، ثم قياس المسافات ما بين الشريط الحدودي وأماكن التجريف السابق حصرها في عمق قطاع غزة.

وأعقب ذلك رسم خط متصل بين جميع النقاط المتشابهة التي وصلت عندها جميع أعمال التجريف والتدمير للمباني السكنية، ليتضح مما سبق أن عمليات التدمير والإزالة قد جرت بنمط منتظم لكافة المناطق المطلة على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

ومن خلال عقد مقارنة بين المناطق التي تمت تسويتها بالأرض مع وثائق الأمم المتحدة الدورية لخرائط القطاع والتي يصدر لها تحديثات كل فترة، تبين أن المناطق التي تتم الإشارة لها عادة في خرائط ووثائق الأمم المتحدة بأنها مناطق خطر، قد تم تجريفها وإزالتها بالكامل حاليا.

ويعني هذا تحويل الجيش الإسرائيلي للمنطقة الموصوفة بـ"منطقة الخطر" في تقرير الأمم المتحدة إلى منطقة عازلة جديدة، مع استمرار تمدد تلك المنطقة بعمق جغرافي أكبر في بعض الأماكن داخل قطاع غزة.

وتكشف هذه النتائج والوقائع، المنهجيةَ التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي، من خلال تقليص مساحة غزة، واستحداث حدود جديدة داخل الحدود، وفرضها كواقع جديد داخل وخارج القطاع المحاصر.