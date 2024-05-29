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انتخابات جنوب أفريقيا: تحول سياسي محتمل ومشاركة واسعة

VARIOUS CITIES, SOUTH AFRICA - MAY 29: Residents of Matatiele cast their ballots at Matatiele Town Hall during the National Election on May 29, 2024 in Matatiele, South Africa. South Africa's national and provincial elections were held today to elect a new National Assembly and provincial legislature in each of the nine provinces. Results will be officially announced on June 2. (Photo by J. Countess/Getty Images)
سكان ماتاتيلي يدلون بأصواتهم في قاعة البلدية خلال الانتخابات الوطنية (غيتي)
29/5/2024

شهد الناخبون في جنوب أفريقيا بدء عملية التصويت اليوم الأربعاء في انتخابات قد تمثل تحولا سياسيا كبيرا في حال فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية كما تشير استطلاعات الرأي.

وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه.

ويشارك الناخبون حاليا في اختيار 9 مشرعين محليين وأعضاء في البرلمان الوطني الذين بدورهم سيشاركون في انتخاب الرئيس القادم.

وفي حال حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على نسبة أقل من 50% من الأصوات على مستوى البلاد سيتعين عليه السعي إلى شريك أو أكثر لتشكيل ائتلاف حاكم، وهذا سيكون الأول من نوعه في غضون 30 عاما منذ تولي نيلسون مانديلا السلطة بنهاية فترة الفصل العنصري.

VARIOUS CITIES, SOUTH AFRICA - MAY 29: Residents of Matatiele collect ballots from IEC workers in Matatiele Town Hall to cast the ballots in the National Election May 29, 2024 in Matatiele, South Africa. South Africa's national and provincial elections were held today to elect a new National Assembly and provincial legislature in each of the nine provinces. Results will be officially announced on June 2. (Photo by J. Countess/Getty Images)
عملية التصويت بدأت اليوم في جنوب أفريقيا لانتخاب جمعية وطنية جديدة ومجلس تشريعي جديد (غيتي)

من جانبه، يسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض إلى الاستفادة من غضب الطبقة الفقيرة من النخبة السياسية، وذلك بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

ويأتي هذا في ظل توقعات استطلاعات الرأي التي تُظهر أن نسبة 10% من الناخبين يرون فيهم خيارا للتصويت.

وانطلقت عمليات الاقتراع الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، وستظل مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء.

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 27 مليون ناخب مسجل بين السكان البالغ عددهم نحو 62 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار النتائج الجزئية في غضون ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع، وأمامها 7 أيام لإعلان النتائج النهائية.

المصدر : وكالات