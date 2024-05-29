بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره السوداني المكلف حسين عوض علي محمد علاقات بلاده مع السودان، وقضايا التعاون متعدد الأطراف مع العالم العربي والدول الأفريقية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، التقى وانغ مع محمد الذي يزور بكين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي المقرر عقده في العاصمة.

وقال وانغ إن موقف الصين بشأن تطوير العلاقات الودية مع السودان لن يتغير، مهما تغيرت الظروف الدولية.

وأكد دعم الصين "لسيادة السودان الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامه واستقراره الداخليين"، وفق تعبير البيان.

وشدد على مواصلتهم تشجيع المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة لحل الانقسام في السودان.

بدوره، شكر الوزير السوداني الصين على دعمها تنمية بلاده، وأكد استعدادهم للعمل مع بكين لتعميق التعاون العملي في إطار منتديات التعاون الصينية العربية والصينية الأفريقية.

ومنذ بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان 2023، عبرت بكين عن قلقها بشأن التطورات في السودان، وحثت طرفي الصراع على وقف إطلاق النار للحيلولة دون تفاقم الوضع.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.