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الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة

29/5/2024-|آخر تحديث: 29/5/202412:02 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة