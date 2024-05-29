الاحتلال يعلن السيطرة على محور فيلادلفيا والمقاومة تستهدفه شمالا وجنوبا

أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بغزة، اليوم الأربعاء، في حين قالت المقاومة الفلسطينية إنه استهدفته في رفح جنوبا وبيت لاهيا شمالا.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش سيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا، وأضاف أنهم عثروا على أنفاق ومنصات صواريخ في محور فيلادلفيا وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغلته في عملياتها، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن إسرائيل تنقل المعلومات للمصريين بشأن الأنفاق ولا يمكن الجزم بأن كل الأنفاق التي اكتشفت تعبر إلى مصر.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الجانب الإسرائيلي أطلع الاحتلال على خططه بشأن رفح وتضمنت التحرك باتجاه ممر فيلادلفيا.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن مقاتليها جنوبي القطاع، فجّروا عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديا وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق رفح.

وقالت القسام إن مقاتليها قتلوا، أمس الثلاثاء، 6 جنود إسرائيليين استهدافا وقنصا، وذلك خلال عملية مركبة، استُدرِجَت فيها قوة إسرائيلية لكمين قرب مدرسة الشوكة شرق رفح.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة النجدة، وإن الاحتلال قتل جنديا حاولت القسام أسره، بينما هبطت مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية المذكورة.

وفي منطقة الشوكة أيضا استهدف مقاتلو القسام جنودا إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد بعد تحصنهم بمنزل. كما تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في المنطقة ذاتها.

وأعلنت القسام استهداف 5 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في عدة مناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع، وفي جباليا شمالا.

وأعلنت أيضا استهداف جرافتين إسرائيليتين من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب رفح.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاوميها دمروا بالقذائف المضادة للدروع دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا "قصفنا بقذائف هاون عيار 60 جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح".

من جهة ثانية، دفعت إسرائيل اليوم بدبابات لتنفيذ هجمات في أنحاء رفح، وقالت إن حربها على حركة حماس من المرجح أن تستمر طوال العالم، وذلك بعدما قالت واشنطن إن الهجوم الإسرائيلي هناك لا يصل إلى حد عملية برية كبيرة تستدعي تغييرا في السياسة الأميركية.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال سيستمر طوال عام 2024 على الأقل، في إشارة إلى أن إسرائيل ليست مستعدة للاستجابة للنداءات الدولية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس ومبادلة الأسرى المحتجزين بغزة.

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى قلب مدينة رفح للمرة الأولى أمس الثلاثاء على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف الهجوم على المدينة التي لاذ بها كثير من الفلسطينيين للاحتماء من القصف واسع النطاق.