الاحتلال يعتقل صحفيا فلسطينيا بمدينة الخليل

الخليل- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، الصحفي الفلسطيني بلال الطويل من منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال الطويل، وهو صحفي مستقل "فري لانسر" ونقله إلى المركبة العسكرية مقيد اليدين ومعصوب العينين.

وباعتقال الطويل يرتفع عدد حالات اعتقال الصحفيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 77 صحفيًا، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، منهم 50 صحفيا رهن الاعتقال حاليا من الضفة، بينما تشير معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى استشهاد 147 صحفيا واعتقال 20 منذ بدء الحرب.

ووفق النادي الفلسطيني، فإن من بين المعتقلين 4 صحفيات رهن الاعتقال الإداري.

وحسب النادي، تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حاجز 5900، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومن بين هذه الحالات أطفال ونساء.

وإجمالا بلغ عدد حالات الاعتقال المسجلة بين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 8890 معتقلا، في حين يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية حاليا على 9300 بينهم 80 معتقلة، وأكثر من 3400 معتقل إداري، وفق نفس المصدر.