إصابة إسرائيلييْن في عملية دهس قرب نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيلييْن أصيبا بجروح خطيرة جراء عملية دهس وقعت جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وأن جيش الاحتلال دفع بالمزيد من القوات إلى مكان الحادث.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا في عملية الدهس وإن المنفذ لاذ بالفرار.

وقال موقع والا الإسرائيلي إن منفذ عملية الدهس قرب نابلس سلم نفسه للجيش الإسرائيلي.

وبدورها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن حالة المصابين في عملية الدهس قرب نابلس بالغة الخطورة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال في حالة استنفار على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، ويمشط المنطقة بحثا عن منفذ العملية، وأشارت إلى أنه دفع بقوات جوية وخاصة لمطاردة منفذ عملية الدهس.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.