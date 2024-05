"أنا دمي فلسطيني".. برلماني فرنسي يرفع علم فلسطين ويشعل منصات التواصل

أشعل موقف قام به النائب اليساري الفرنسي سيباستيان ديلوغو منصات التواصل الاجتماعي، إذ رفع العلم الفلسطيني مساندة منه لأهالي قطاع غزة خلال جلسة مساءلة للحكومة في البرلمان، لتتم معاقبته بتعليق عضويته 15 يوما.

ففي حدث غير مألوف، رفع ديلوغو العلم الفلسطيني في مجلس النواب الفرنسي -أمس الثلاثاء- خلال جلسة مساءلة للحكومة عن الوضع في غزة، مما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

وقال ديلوغو للصحفيين "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة، لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث"، ليتقرر بعدها تعليق عضويته لمدة 15 يوما بسبب موقفه من طرف الجمعية الوطنية العامة (البرلمان الفرنسي).

الحادثة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدموها على نطاق واسع صورة البرلماني رافعا العلم الفلسطيني، واصفين ما قام به البرلماني بالحدث "تاريخي" الذي لقي استحسان كثيرين.

في مشهد تاريخي ؛ نائب عن حزب فرنسا يقوم برفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان الفرنسي . All eyes on rafah 🇵🇸 #رفح_تُباد #غزة_تُباد #مجزرة_مخيم_النازحين_برفح #مجزرة_رفح #رفراندوم_پرچم #الامين #محمد_صابونجي pic.twitter.com/Gu6XJ1viRo

في حين وجد بعض النشطاء أن ما يحدث مؤخرا في البلدان الغربية من مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ، أن طوفان الأقصى غيّر الموازين.

“نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولا وقبل كل شيء عبيدا للقضية، قضية الناس، وقضية العدالة والحرية " بمقولة للمناضل والفيلسوف الفرنسي الجزائري فرانز فانون علّق النائب اليساري الفرنسي على ما حدث عبر حسابه على منصة إكس، خاتما تغريدته بقوله "لا توجد عدالة، لا يوجد سلام".

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon

Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo

