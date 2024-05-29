"أنا دمي فلسطيني".. برلماني فرنسي يرفع علم فلسطين ويشعل منصات التواصل

أشعل موقف قام به النائب اليساري الفرنسي سيباستيان ديلوغو منصات التواصل الاجتماعي، إذ رفع العلم الفلسطيني مساندة منه لأهالي قطاع غزة خلال جلسة مساءلة للحكومة في البرلمان، لتتم معاقبته بتعليق عضويته 15 يوما.

ففي حدث غير مألوف، رفع ديلوغو العلم الفلسطيني في مجلس النواب الفرنسي -أمس الثلاثاء- خلال جلسة مساءلة للحكومة عن الوضع في غزة، مما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

وقال ديلوغو للصحفيين "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة، لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث"، ليتقرر بعدها تعليق عضويته لمدة 15 يوما بسبب موقفه من طرف الجمعية الوطنية العامة (البرلمان الفرنسي).

استبعاد نائب فرنسي لمدة 15 يوما لرفعه علم فلسطين خلال جلسة بالبرلمان#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/3gEcqgIKeF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 29, 2024

الحادثة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدموها على نطاق واسع صورة البرلماني رافعا العلم الفلسطيني، واصفين ما قام به البرلماني بالحدث "تاريخي" الذي لقي استحسان كثيرين.

سيذكر التاريخ مواقف أحرار العالم اللذين ساندوا الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي عدو الانسانية سارق الارض قاتل الاطفال و النساء. و هذا احد نواب البرلمان الفرنسي المناصر للقضية رافعا العلم الفلسطيني تحت قبة البرلمان @sebastiendelogu https://t.co/3X7spQfFcg — Ibtissem Hasnaoui (@IbtissemHasnao1) May 28, 2024

في حين وجد بعض النشطاء أن ما يحدث مؤخرا في البلدان الغربية من مواقف مساندة للقضية الفلسطينية ، أن طوفان الأقصى غيّر الموازين.

في البرلمان الفرنسي رفع النائب سيباستيان ديلوغو عن حزب فرنسا الأبية العلم الفلسطيني في وجه حكومته متحديا كل العقوبات التي يمكن فرضها عليه لأجل العدالة التي يؤمن بها متضامنا مع شعب مظلوم لا يجتمع معه لا في الدين ولا العرق ولا اللغة ،لكنه متصالح مع إيديولوجيته وأفكاره#رفح_تباد pic.twitter.com/R7xlu0fwcN — أيمن سحنون (@aymen__sahnoun) May 29, 2024

من بركات #طوفان_الأقصى

النائب اليساري "سيباستيان ديلوغو" يرفع العلم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي خلال جلسة مساءلة للحكومة عن الوضع في #غزة، ورئيسة المجلس تدين السلوك الذي وصفته بأنه "غير مقبول"#غزه_الفاضحة#مجزرة_رفح#فرنسا pic.twitter.com/tih769ltZh — يحيى أبو زكريا اليماني (@ALyahia22Zakray) May 29, 2024

“نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولا وقبل كل شيء عبيدا للقضية، قضية الناس، وقضية العدالة والحرية " بمقولة للمناضل والفيلسوف الفرنسي الجزائري فرانز فانون علّق النائب اليساري الفرنسي على ما حدث عبر حسابه على منصة إكس، خاتما تغريدته بقوله "لا توجد عدالة، لا يوجد سلام".

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) May 28, 2024

وعلى أنغام "أنا دمي فلسطيني"، استُقبل ديلوغو بالهتافات والتصفيق في مظاهرة شهدتها ساحة الجمهورية في باريس أمس الثلاثاء، لمساندة القضية الفلسطينية والتنديد بمجزرة رفح والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

كثيرة هي مواقف التضامن مع اهلنا في فلسطين في بعض البلدان الأوروبية ، فهذا النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو وبعد طرده من البرلمان الفرنسي بسبب رفعه العلم الفلسطيني، ذهب للمشاركة في مظاهرات مساندة لفلسطين ورقص على أنغام "أنا دمي فلسطيني".#تحيا_فلسطين🇵🇸#فلسطين_قضيتنا_المركزية… pic.twitter.com/3D0yiOSVha — الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) May 29, 2024

يا أخي آمنت أن هذه القضية رافعة

من تحدث عنها بإخلاص ارتقى وارتفع وعلا شأنه بين الناس

مثال: هذا النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو @sebastiendelogu بعد طرده من البرلمان الفرنسي لرفع العلم الفلسطيني استقبلته الجماهير الحاشدة في المظاهرة بكل الاحترام والتقدير https://t.co/GYGyxYS7Ae pic.twitter.com/CJeBu0d7dY — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) May 28, 2024

ويعد ديلوغو ثالث نائب يحصل على أقصى عقوبة منذ بداية عمل المجلس التشريعي يونيو/حزيران 2022. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تمت معاقبة نائب حزب الجبهة الوطنية غريغوار دي فورناس بسبب توجيهه جملة "دعه يعود إلى أفريقيا" للنائب عن حزب "فرنسا الأبية" كارلوس مارتنز بيلونغو.