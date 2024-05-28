200 ألف حصلوا على الجنسية الألمانية في 2023 معظمهم سوريون

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن نحو 200 ألف و100 أجنبي حصلوا على الجنسية الألمانية في 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2000.

وذكر المكتب، في بيان له صدر اليوم الثلاثاء، أن عدد المجنسين خلال عام 2023 ارتفع بنحو 31 ألفا مقارنة بالعام السابق له 2022.

وأفاد بأن الحاصلين على الجنسية الألمانية العام الماضي كانوا من 157 جنسية مختلفة، وأن 75 ألفا منهم سوريون.

وفي المرتبة الثانية بعد السوريين، حل الأتراك، حيث بلغ عدد الذين حصلوا منهم على الجنسية الألمانية العام الماضي 10 آلاف و700، بينما بلغ عدد الأوكرانيين الذين جنسوا العام الماضي 5900 شخص.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن عدد الإسرائيليين المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية ارتفع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لأخبار شبكة التحرير الألمانية، تقدم 6 آلاف و869 إسرائيليا بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، بينما بلغ عدد الإسرائيليين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية 5 آلاف و670 عام 2022، و9 آلاف و129 عام 2023.

وقبل 3 سنوات صدر قانون في ألمانيا يسهّل على أحفاد اليهود الذين قُتلوا خلال فترة الحكم النازي الحصول على الجنسية.