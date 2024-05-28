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مغردون: ما خيارات مصر في الرد على قتل الجيش الإسرائيلي أحد جنودها؟

rafah borders egypt - رفح دبابات إسرائيلية - معبر رفح
دبابات إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي في معبر رفح (الصحافة الإسرائيلية)
28/5/2024

ضجت منصات التواصل في مصر والعالم العربي بعد إعلان المتحدث العسكري المصري أمس الاثنين عن مقتل جندي مكلف بتأمين الشريط الحدودي برفح في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس إن "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

ومع انتشار الخبر، طرح رواد العالم الافتراضي كثيرا من الأسئلة عن الخطوات التي ستتخذها مصر ردا على الانتهاك الإسرائيلي، وتساءلت إحدى المدونات عن التصعيد والخيارات التي يمكن لمصر أن تلجأ إليها؟

وردا على هذا التساؤل، قال مغردون إن لدى القاهرة كثيرا من الخطوات العملية لترد فيها على إسرائيل، أولاها سحب السفير المصري من تل أبيب، وتجميد دور مصر في المفاوضات، مما يؤجج الداخل الإسرائيلي ضد حكومته، حسب قول أحدهم.

وأشار آخرون إلى خطوات أخرى يمكن أن تتخذها القاهرة، ومنها استدعاء السفير الإسرائيلي وإرسال رسالة شديدة اللهجة وتحذير رسمي قوي، "وده أقل شيء"، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، والتهديد بتعليق المعاهدات والتلويح بالتدخل العسكري في حالة الوُجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح "محور فلادلفيا"، وكلها خطوات دبلوماسية.

وأكد متابعون أن مصر تعرف جيدا كيف تتعامل مع أي تطوّر في الأحداث الجارية، ولو ثبت أن هناك اعتداء من قبل إسرائيل على الجنود المصريين على الحدود، فلن يمر هذا الأمر بسلام.

واستبعد بعض المتابعين اندلاع حرب بين الطرفين بالقول "لن تنشب حرب بين مصر وإسرائيل على الأقل في الوقت الحالي كما يتمنى أو يعتقد البعض، فليست إسرائيل بهذا الغباء لتفتح عدة جبهات خصوصا أن مصر ليست دولة ضعيفة لتتجرأ عليها إسرائيل".

وقال ناشطون إن "مصر أمام موقف وامتحان تاريخي وهي له، إذا أظهرت الإرادة النابعة من إنسانيتها وتاريخها وعروبيتها وعقيدتها. خذوا بإدارة البلاد نحو مواقف مشرفة تليق بهذا البلد العظيم، وستجد مصر أنها سيدة الأمة العربية والإسلامية، وستساندها شعوب الأمة ودول كثيرة".

وأكد مدونون آخرون أن إسرائيل تحاول أن تستفز الجنود المصريين على الحدود كي يحدث ذلك لمجرد إلهاء العالم عما يحدث في رفح من مجازر بشعة، ولا بد من رد حاسم من الجيش المصري للحفاظ على الحدود والوقوف بجانب الفلسطينيين.

 

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته برفيع المستوى قوله إن القاهرة تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود عقب واقعة إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود في رفح، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد.

أما الجيش الإسرائيلي، فقال إنه يحقق في تقارير عن تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين قرب معبر رفح الحدودي، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، وردّ جنود إسرائيليون بإطلاق نار، وهناك إصابات.

وتداولت حسابات مصرية مقاطع فيديو تظهر تشييع الجندي المصري الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع مصر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي