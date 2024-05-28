مغردون: ما خيارات مصر في الرد على قتل الجيش الإسرائيلي أحد جنودها؟

ضجت منصات التواصل في مصر والعالم العربي بعد إعلان المتحدث العسكري المصري أمس الاثنين عن مقتل جندي مكلف بتأمين الشريط الحدودي برفح في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس إن "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين . إنستجرام :https://t.co/gCrygjzhkH

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/gsfwWX2sPJ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 27, 2024

ومع انتشار الخبر، طرح رواد العالم الافتراضي كثيرا من الأسئلة عن الخطوات التي ستتخذها مصر ردا على الانتهاك الإسرائيلي، وتساءلت إحدى المدونات عن التصعيد والخيارات التي يمكن لمصر أن تلجأ إليها؟

هو ايه نوع التصعيد اللي مصر ممكن تعمله غير الحرب (اللي هتحصل في يوم من الايام) بس حاليا ايه الكروت اللي ممكن تستخدمها؟ بسأل بجد — Rania (@RaniaKeiy) May 27, 2024

وردا على هذا التساؤل، قال مغردون إن لدى القاهرة كثيرا من الخطوات العملية لترد فيها على إسرائيل، أولاها سحب السفير المصري من تل أبيب، وتجميد دور مصر في المفاوضات، مما يؤجج الداخل الإسرائيلي ضد حكومته، حسب قول أحدهم.

وأشار آخرون إلى خطوات أخرى يمكن أن تتخذها القاهرة، ومنها استدعاء السفير الإسرائيلي وإرسال رسالة شديدة اللهجة وتحذير رسمي قوي، "وده أقل شيء"، وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، والتهديد بتعليق المعاهدات والتلويح بالتدخل العسكري في حالة الوُجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح "محور فلادلفيا"، وكلها خطوات دبلوماسية.

اول خطوة هي استدعاء السفير الاسرائيلي وارسال رسالة شديدة اللهجة وتحذير رسمي قوي"وده اقل شئ" وفي بعدها استدعاء سفيرنا وطرد سفيرهم والتهديد بتعليق المعاهدة والتلويح بالتدخل العسكري في حالة التواجد في المنطقة المنزوعة السلاح "محور فلادلفيا"كلها خطوات دبلوماسية — Hassan Gomaa (@HassanG94714696) May 27, 2024

وأكد متابعون أن مصر تعرف جيدا كيف تتعامل مع أي تطوّر في الأحداث الجارية، ولو ثبت أن هناك اعتداء من قبل إسرائيل على الجنود المصريين على الحدود، فلن يمر هذا الأمر بسلام.

قولاً واحداً لن تنسب حرب بين مصر وإسرائيل على الأقل في الوقت الحالية كما يتمنى أو يعتقد البعض فليست إسرائيل بهذا الغباء لتفتح عدة جبهات خصوصاً أن مصر ليست ميليشيا أو دولة ضعيفة لتتجرأ عليها إسرائيل ..! — Hamada (@HamadaAldesouki) May 27, 2024

واستبعد بعض المتابعين اندلاع حرب بين الطرفين بالقول "لن تنشب حرب بين مصر وإسرائيل على الأقل في الوقت الحالي كما يتمنى أو يعتقد البعض، فليست إسرائيل بهذا الغباء لتفتح عدة جبهات خصوصا أن مصر ليست دولة ضعيفة لتتجرأ عليها إسرائيل".

وقال ناشطون إن "مصر أمام موقف وامتحان تاريخي وهي له، إذا أظهرت الإرادة النابعة من إنسانيتها وتاريخها وعروبيتها وعقيدتها. خذوا بإدارة البلاد نحو مواقف مشرفة تليق بهذا البلد العظيم، وستجد مصر أنها سيدة الأمة العربية والإسلامية، وستساندها شعوب الأمة ودول كثيرة".

مصر أمام موقف وإمتحان تاريخي وهي له؛ إذا أظهرت الإرادة النابعة من إنسانيتها وتاريخها وعروبيتها وعقيدتها. خذوا بإدارة البلاد نحو مواقف مشرفة تليق بهذا البلد العظيم، وستجد مصر أنها سيدة الأمة العربية والإسلامية وستساندها شعوب الأمة ودولة كثيرة.https://t.co/YUKyJnzEKo — Mohammed AbuTaqiya (@MohammedATaqiya) May 27, 2024

وأكد مدونون آخرون أن إسرائيل تحاول أن تستفز الجنود المصريين على الحدود كي يحدث ذلك لمجرد إلهاء العالم عما يحدث في رفح من مجازر بشعة، ولا بد من رد حاسم من الجيش المصري للحفاظ على الحدود والوقوف بجانب الفلسطينيين.

اسرائيل بتستفز الجنود المصريين كي يحدث ذلك لمجرد الهاء العالم عم حدث في رفح من مجازر بشعة لكن لابد من رد حاسم من الجيش المصري للحفاظ علي حدودنا والوقوف بجانب اخواننا الفلسطنيين . — Sahar yosef (@7Hywy9mltg6mVu1) May 27, 2024

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته برفيع المستوى قوله إن القاهرة تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود عقب واقعة إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود في رفح، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد.

🔴 مصدر أمني مسؤول: ⭕ #مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور #فيلادلفيا وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود ⭕ الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد التفاصيل||… pic.twitter.com/4dFZT3ZuCX — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 27, 2024

أما الجيش الإسرائيلي، فقال إنه يحقق في تقارير عن تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين قرب معبر رفح الحدودي، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، وردّ جنود إسرائيليون بإطلاق نار، وهناك إصابات.

وتداولت حسابات مصرية مقاطع فيديو تظهر تشييع الجندي المصري الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع مصر.