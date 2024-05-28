مؤتمر دعم سوريا يتعهد بـ7.5 مليارات يورو للاجئين

تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

واختتمت أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.

وأعرب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر، عن ترحيبه بجمع 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

وأشار لينارتشيتش إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده.

وذكّر أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضا بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.

وفي مؤتمر العام الماضي، تم الالتزام بإجمالي 9.6 مليارات يورو على شكل منح وقروض.

احتياجات إنسانية

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوما بهذه الخطورة كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوما بهذا الحجم".

وأضاف "حاليا يحتاج 16.7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاما".

وتأتي الحملة بعد أن حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عملياتها لدعم النازحين السوريين لا تزال "تعاني نقصا كبيرا في التمويل بنسبة 15% بعد انقضاء نحو 6 أشهر من عام 2024".

ورحّب مدير منظمة أوكسفام في سوريا معتز أدهم "بالتعهدات التي قطعت اليوم"، لكنه لفت إلى أن "النقاش لا يزال بعيدا عن الحقائق القاسية التي يواجهها السوريون".