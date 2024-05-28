مؤتمر "تقدم" يثير الجدل بين السودانيين

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا ردا على انعقاد مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية والمعروف باسم "تقدم" والمنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

مؤتمر "تقدم" والذي انطلق الأحد الماضي يأتي كمحاولة لأنهاء الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان مؤتمر "تقدم" قد شهد حملات ترويج داعمه له من قبل عدة هيئات وأشخاص على أمل أنهاء الحرب في السودان.

ولكن ومع اليوم الأول من انطلاق فعاليات مؤتمر "تقدم"، وجه له الكثير من الانتقادات والأسئلة حول الغاية الحقيقية من انعقاده، وأكثر ما أثار استنكار رواد منصات التواصل هو انتشار مقطع فيديو يظهر مقاطعة بعض الحاضرين ممثل المزارعين إبراهيم دارفي عند تحدثه عن انتهاكات الدعم السريع في الجلسة الافتتاحية،

في المقابل صفق الحاضرون عند انتقاد الجيش السوداني، ونشرت منصات سودانية مقطع فيديو تقارن فيه ما قالت إنه عدم الحيادية في المؤتمر.

ممنوع الحديث عن جرائم الجنجويد وتصفيق لإدانة الجيش.. فضيحة من العيار الثقيل في مؤتمر "تقدم" في أديس أبابا #فضيحة_جنجويد_تقزم pic.twitter.com/E6TeW89AJZ — سما السودان (@samaaalsudan) May 28, 2024

ووصف بعض المتابعين ما يحصل في المؤتمر بالتهريج، "خاصة أن "تقدم" كجسم سياسي ليس قادرا على الخروج برؤية موحدة حول الموقف من (أطراف الحرب)".

واعتبر مدونون أن المؤتمر يستخدم كمنصة إعلامية وسياسية لتوجيه الاتهامات ضد القوات المسلحة السودانية والتشكيك في نزاهتها وأخلاقها والترويج الكاذب لإدانتها ومن ثم محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والعالمي لمعاقبتها وشق الصف الوطني عنها.

وعلق آخرون على المؤتمر بالقول: "مثله مثل اجتماعاتكم السابقة، المحصلة والنتيجة فشل، ففاقد الشيء لا يعطيه".

مثله مثل اجتماعاتكم السابقه …المحصله والتيجه فشل. ففاقد الشيئ لا يعطيه. النخبه وادمان الفشل. — Abdelmagid Kibir – عبدالماجد كبر 🇸🇩 (@abdelmagidkibir) May 27, 2024

وتساءلت بعض الحسابات السودانية عن الميزانية المرصودة للمؤتمر وعن تمويله، وقالوا إن كلفة إقامة فعاليات مؤتمر "تقدم" بفندق سكاي لايت الفاخر في أديس أبابا لمدة 4 أيام تقدر تقريبا بـ80 ألف دولار أميركي، وهذا مبلغ كبير، وكان الأولى صرفه على السودانيين في الداخل

⭕️يمكن تقدير التكلفة باستخدام بعض الأرقام التقديرية: تجهيزات الصوت والفيديو: تكلفة تقديرية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دولار.

خدمة الإنترنت: تكلفة تقديرية تتراوح بين 2,000 إلى 5,000 دولار.

مشروبات ووجبات خفيفة: تكلفة تقديرية تتراوح بين 15,000 إلى 30,000 دولار.

بالإضافة إلى هذه… pic.twitter.com/IJkn38y4pU — الجبهة المدنية لمقاومة التمرد (@freedomdoctors) May 26, 2024

في المقابل، اعتبر ناشطون إن المؤتمر هو بصيص أمل جديد ينهي الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقالوا إن "العزم والتصميم على إنهاء الحرب خلقته معاناة شعبنا من هذه الحرب وفظائعها التي طالت الأنفس والممتلكات ودمرت البلاد وشردت شعبها. وبهذه الوحدة الواسعة المتنوعة سنعلي من صوت السلام، وسنحارب خطابات التمزيق والتقسيم والكراهية، وسنعمل بجد على إنقاذ بلادنا من هذا الدمار وسنعيد بناءها على أفضل وأجمل وأحسن ما يكون".