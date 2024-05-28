القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب وذلك بعد الإنذار الذي وجهه الوزير في المجلس بيني غانتس.

وكان الوزير غانتس، قد هدد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة.

وقالت مصادر للقناة 13 إنه في حال فشل فيه نتنياهو في ضم رئيس حزب "يمين الدولة" جدعون ساعر إلى حكومة الحرب فسيتم حل المجلس.

وأضافت المصادر إن نتنياهو يحاول ضم ساعر -رغم ضعف فرص حدوث ذلك- لسد الطريق على محاولات الوزيرين اليمنيين إيتمار ين غفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام للمجلس.