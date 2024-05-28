الاحتلال يكثف قصف رفح والمقاومة تخوض معارك بعدة محاور

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف رفح جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا، بعد يوم من المجزرة التي ارتكبها بحق النازحين، في حين تخوض المقاومة اشتباكات مع القوات المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

فقد نفذت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على مناطق عدة برفح، خاصة حي تل السلطان غربي المدينة، وذلك بالتزامن مع توغل آليات إسرائيلية في المنطقة.

ووفقا لمراسل الجزيرة، ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على رفح منذ فجر اليوم إلى 16شهيدا، بينهم 7 استشهدوا إثر قصف خيمة للنازحين قرب مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غربي المدينة.

واستشهد 7 آخرون فجرا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح، كما أعلن الهلال الأحمر استشهاد 3 وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال منطقة الإسكان الأبيض غربي رفح.

وإلى جانب خيم النازحين والمنازل، استهدف القصف الإسرائيلي جزءا من مبنى المستشفى الميداني الإندونيسي برفح، كما أفاد ناشطون بتعرض مآذن مساجد عدة في حيي السعودي وتل السلطان للقصف.

وكان الاحتلال استهدف أمس الاثنين خيام نازحين غربي المدينة، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة نحو 250 آخرين، وأثارت المجزرة تنديدا دوليا واسعا.

تغطية صحفية: "نزوح عدد من الأهالي من غرب رفح إلى خانيونس جراء القصف المستمر وتوسع العملية العسكرية في رفح". pic.twitter.com/Zcuw4D5H0T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2024

حصار ونزوح

وقال مراسل الجزيرة إن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى محاصرون بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان الحكومية والمستشفى الميداني الإندونيسي المجاور لها غربي مدينة رفح.

كما أفاد المراسل بنزوح عشرات العائلات، وقال إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة لإغاثة المصابين المحاصرين داخل المنازل التي أصابها القصف في المنطقة الغربية من رفح.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر نزوح عائلات من رفح نحو مدينة خان يونس القريبة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من رفح ارتفع إلى نحو مليون شخص خلال 3 أسابيع.

ويأتي تصعيد الاحتلال ضد المدنيين في رفح بعد أن تعرض في الأيام القليلة الماضية لضربات من المقاومة شملت إطلاق رشقة صاروخية كبيرة نحو تل أبيب ومناطق قريبة منها.

وفي شمالي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 وإصابة آخرين -بينهم طبيب- إثر إطلاق الاحتلال النار اليوم في محيط مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا.

كما أفاد المراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بطائرات مسيّرة في أثناء محاولة نازحين العودة إلى الفالوجة غرب مخيم جباليا. وبالتزامن مع ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال غرب بيت حانون، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي مدينة غزة، تعرضت أطراف حي الزيتون للقصف، كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من أفراد عائلة الغصين وفقدان آخرين جراء غارات استهدفت منزل العائلة بمنطقة بني عامر في حي الدرج.

وبالقرب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال سيارة مدنية قريبا من شاطئ غزة، مما أسفر عن سقوط جريحين، حسب شهود عيان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم المغازي.

وفي مخيم البريج وسط القطاع أيضا، قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا يعود لعائلة عصام عقل، مما أسفر عن استشهاده رفقة نجله وإصابة عدد من أفراد أسرته وتدمير المنزل بشكل كامل.

معارك غزة

‏في تطورات ميدانية أخرى، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في رفح جنوبا ومخيم جباليا شمالا، وكذلك بالقرب من محور نتساريم وسط القطاع.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى -صباح اليوم- أنها قصفت قوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية قصيرة المدى، وفي عملية منفصلة استهدف مقاتلوها منزلا تحصنت به قوة إسرائيلية في مخيم جباليا، مما أدى لإصابة القوة إصابة مباشرة، حسب بيان للفصيل الفلسطيني.

ووسط قطاع غزة، سُمعت صباح اليوم أصوات اشتباكات شمال مخيم النصيرات، وفقا لمصادر فلسطينية.

وكانت كتائب القسام قالت أمس الاثنين إنها قصفت القواتِ الإسرائيليةَ المتقدمةَ شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل منزل بصاروخ 107 شرق مدينة جباليا، وقصفت حشدا لقوات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق جباليا بقذائف الهاون.

وفي الأثناء، نشرت كتائب القسام صورا لقتلى من اللواء مدرع 401 الإسرائيلي الذي اقتحم معبر رفح.

من جانبها، استهدفت سرايا القدس قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمخيم جباليا.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إصابة 23 عسكريا في معارك غزة، وقال إنه يواصل عملياته في قلب مخيم جباليا.

كذلك دفع الجيش الإسرائيلي بلواء إضافي في مدينة رفح التي توغل فيها منذ 3 أسابيع.